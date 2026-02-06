Người phụ nữ mang xe đi cầm cố rồi đến đồn công an báo tin bị cướp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau khi mang xe mô tô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ cá nhân, bà V. đến Công an phường Tân Phước, TPHCM trình báo thông tin bị cướp hòng che giấu hành vi trước đó. Tuy nhiên, chiêu bài của bà V. đã không qua mắt được cơ quan công an.

Ngày 6/2, Công an phường Tân Phước, TPHCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin cướp giả, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 2/2, Công an phường Tân Phước tiếp nhận tin trình báo cướp của bà V. (SN 1993, thường trú khu phố Phước Hiệp, phường Tân Hải, TPHCM).

627658081-926607969931935-7040935025162052296-n.jpg
Bà V. tại cơ quan công an.

Bà V. cho biết khoảng 19 giờ cùng ngày, khi lưu thông qua khu vực gần cầu Mỏ Nhát, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Tân Phước), bà V bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường, cướp tài sản.

Theo nội dung trình báo, tài sản bị cướp gồm một xe mô tô hiệu Honda Air Blade biển số 72E1-203.91, một điện thoại di động OPPO A18 và số tiền mặt 34,6 triệu đồng để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Phước đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra, xác minh, đồng thời làm việc với người trình báo và những người có liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy lời khai của bà V. có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định không có vụ cướp tài sản như nội dung trình báo. Thực tế, bà V. đã mang xe mô tô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ cá nhân, sau đó cố ý trình báo thông tin sai sự thật đến cơ quan công an.

Công an phường Tân Phước xác định hành vi của bà V. có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về việc cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an phường Tân Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không trình báo thông tin sai sự thật và cần trung thực khi làm việc với cơ quan chức năng; mọi hành vi báo tin giả đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Nguyễn Dũng
