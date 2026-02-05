Vụ lùm xùm xăng giả: Hé lộ hóa chất pha trộn 'phá xe'

TPO - Theo chuyên gia hóa học, xăng giả thường được pha từ dung môi công nghiệp, hóa chất tăng chỉ số octan như toluen, xylen hoặc trộn xăng thật với dung môi giá rẻ và phẩm màu. Việc pha trộn này làm giảm chất lượng nhiên liệu, gây hiện tượng kích nổ, hư hỏng động cơ và hệ thống nhiên liệu do các chi tiết bằng cao su bị ăn mòn, trương nở.

Đáng lo ngại, xăng giả có điểm chớp cháy thấp hơn xăng thật, rất dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Quá trình cháy không hoàn toàn còn phát thải khí độc CO và hạt carbon vượt mức cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Trạm xăng dầu Đức Lợi (số 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM) nơi bị phát hiện pha xăng giả.

Theo chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ, các đối tượng sản xuất xăng giả thường sử dụng dung môi công nghiệp giá rẻ, hóa chất tăng chỉ số octan như toluen, xylen hoặc pha trộn xăng thật với dung môi và phẩm màu nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Những chất này không được phép sử dụng trong xăng dầu thương phẩm.

Việc pha trộn dung môi lạ làm thay đổi bản chất hóa học của xăng, khiến quá trình cháy trong động cơ diễn ra không ổn định, dễ xảy ra hiện tượng kích nổ sớm, gây rung giật và hư hỏng nghiêm trọng động cơ.

Ngoài ra, các dung môi công nghiệp còn làm trương nở, ăn mòn các chi tiết bằng cao su trong hệ thống nhiên liệu, dẫn đến rò rỉ xăng, làm tăng nguy cơ cháy nổ phương tiện.

"Đáng lo ngại hơn, do quá trình cháy không hoàn toàn, xăng giả phát thải lượng lớn khí CO và các hạt carbon vượt mức cho phép, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt tại các đô thị đông đúc. Một số phụ gia dùng để “đánh bóng” chỉ số octan còn có thể chứa kim loại nặng, khi phát tán vào môi trường sẽ gây tác động xấu đến hệ hô hấp và sức khỏe lâu dài", ông Độ phân tích.

Những thùng hóa chất, dung môi chờ pha chế.

Vị chuyên gia hóa học cũng nhấn mạnh, xăng giả có điểm chớp cháy thấp hơn nhiều so với xăng thật, khiến nhiên liệu dễ bắt lửa hơn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn trong quá trình tồn trữ và sử dụng.

Không chỉ gây nguy hiểm cho cộng đồng, xăng giả còn khiến người tiêu dùng tốn kém chi phí sửa chữa phương tiện, đồng thời làm xói mòn niềm tin thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chân chính và gây hoang mang trong dư luận.

Luật sư Phan Thị Việt Thu - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM - nhận định trong vụ sản xuất xăng giả, người tiêu dùng chịu nhiều thiệt thòi.

"Theo kết luận của cơ quan chức năng, xăng giả ngoài việc gây nguy hiểm cháy nổ còn có thể gây hư hỏng động cơ, tăng tiêu hao nhiên liệu... Tuy nhiên, việc đổ xăng hiện nay không có hóa đơn, cùng với đó người tiêu dùng cũng phải chứng minh việc hư hỏng xe là do xăng giả nên đòi bồi thường trong trường hợp này là khó", bà Thu nói.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng bắt quả tang xe bồn chứa xăng giả.

Khi kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (số 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Đường dây này hoạt động theo hai nhánh: Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn xăng giả tại bãi tập kết xe bồn rồi đưa đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Phẩm màu dùng để tạo màu cho xăng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.