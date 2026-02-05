Giá xăng dầu đồng loạt tăng

TPO - Giá xăng dầu trong nước tăng từ 15h hôm nay (5/2). Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 100 đồng/lít, lên mức 18.439 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 35 đồng/lít, lên 18.880 đồng/lít.

Giá dầu tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít, lên 18.450 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, lên 18.390 đồng/lít; dầu mazut tăng 517 đồng/kg, lên 15.150 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ 29/1 đến 4/2 chịu tác động của nhiều yếu tố như OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác trong tháng 3, đồng USD tăng giá, căng thẳng Mỹ - Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới biến động tăng - giảm đan xen theo từng mặt hàng.

Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều nay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 29/1 và kỳ điều hành ngày 5/2 tăng ở hầu hết các mặt hàng: Xăng RON92 đạt 72,4 USD/thùng (tăng 1,3%); xăng RON95 đạt 74, USD/thùng.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết đã hoàn thiện và đăng ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo lần 10 Nghị định Kinh doanh xăng dầu. Đây là nghị định được Bộ Công Thương chuẩn bị trong hơn ba năm qua, với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận hơn với cơ chế thị trường.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, dự thảo nghị định sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần thứ 10 là việc trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng lưu ý, các cửa hàng bán lẻ độc lập, những hệ thống bán lẻ không trực thuộc đầu mối, phân phối hay đại lý cũng được trao quyền tự quyết giá bán.