Kinh tế

Google News

vivo X300 series: Mở đường cho chiến lược flagship dài hạn tại Việt Nam

P.V

Sau thời gian dài vắng bóng ở phân khúc cao cấp, vivo chọn X300 series làm điểm khởi đầu cho hành trình trở lại thị trường flagship tại Việt Nam, với trọng tâm là trải nghiệm người dùng, camera và nền tảng phần mềm dài hạn.

Bước đệm cho sự trở lại có tính toán của vivo tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, thị trường smartphone flagship tại Việt Nam gần như là sân chơi của một số thương hiệu quen thuộc. Cạnh tranh không chỉ nằm ở cấu hình hay giá bán mà còn ở mức độ đầu tư lâu dài, hệ sinh thái và khả năng tạo ra khác biệt rõ ràng trong trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, việc vivo ra mắt X300 series không đơn thuần là giới thiệu sản phẩm mới mà mang ý nghĩa chiến lược: vivo không lựa chọn con đường “đánh nhanh rút gọn” mà hướng tới xây dựng nền tảng bền vững cho các thế hệ flagship tiếp theo.

1.jpg

X300 Pro cũng đã được ghi nhận tại một số giải thưởng công nghệ trong nước, đóng vai trò như sự xác nhận bước đầu từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, vivo nhấn mạnh đây không phải mục tiêu cuối cùng mà là kết quả của quá trình tập trung vào trải nghiệm thực tế, lấy người dùng làm trung tâm trong chiến lược dài hạn.

Camera trụ cột định vị flagship

Trong định hướng flagship của vivo, camera không phải tính năng bổ sung mà là nền tảng cốt lõi. X300 series xem camera như điểm tựa chính để tạo khác biệt, nhất là khi người dùng Việt ngày càng coi smartphone là công cụ chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung hằng ngày.

Trên X300 Pro, camera được cụ thể hóa bằng hệ thống phần cứng cao cấp. Điểm nhấn là camera siêu tele 200MP hợp tác cùng ZEISS, tiêu cự 85mm, sử dụng cảm biến Samsung HPB kích thước 1/1.4 inch, khẩu độ f/2.67 và lớp phủ ZEISS T*. Ống kính đạt chứng nhận ZEISS APO, kết hợp chống rung quang học chuẩn CIPA 5.5 – mức cao nhất hiện nay – giúp ổn định khi chụp xa, tương đương 480mm.

2.jpg
3.jpg

Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP (1/1.28 inch), do vivo và Sony đồng phát triển, tích hợp công nghệ VCS 3.0 nhằm tái tạo màu sắc chính xác và giảm nhiễu. Hệ thống còn có camera góc siêu rộng Samsung JN1 50MP, hoàn thiện khả năng chụp chân dung HD đa tiêu cự từ 24mm đến 135mm.Thiết kế cụm camera vẫn giữ độ mỏng cần thiết cho trải nghiệm hằng ngày, không quá lồi so với thân máy.

Hướng đi này phù hợp với thị trường Việt Nam, nơi người dùng flagship ưu tiên sự ổn định, dễ dùng và kết quả tốt trong nhiều điều kiện. Camera trở thành cầu nối giữa công nghệ và nhu cầu thực tế, đồng thời giúp vivo từng bước xây dựng lại niềm tin ở phân khúc cao cấp.

4.jpg

OriginOS và chuyển dịch về trải nghiệm phần mềm

Bên cạnh phần cứng, phần mềm là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược flagship dài hạn. Với X300 series tại Việt Nam, vivo đánh dấu bước chuyển rõ rệt sang OriginOS, coi đây là nền tảng trung tâm cho trải nghiệm người dùng trong tương lai.

Phiên bản OriginOS mới được thiết kế lại theo hướng thống nhất cho thị trường toàn cầu, thay thế hoàn toàn giao diện cũ, tập trung vào độ mượt, ổn định và khả năng cá nhân hóa. Hệ điều hành được tối ưu sâu ở cấp độ hệ thống, cải thiện quản lý tài nguyên, đa nhiệm và độ ổn định khung hình khi sử dụng dài ngày.

Các hiệu ứng chuyển cảnh, phản hồi cảm ứng và bố cục giao diện cũng được tinh chỉnh trực quan hơn, đồng thời tích hợp chặt chẽ với hệ thống camera để hỗ trợ tốt cho chụp ảnh và sáng tạo nội dung. OriginOS vì thế không chỉ là giao diện mà còn là nền móng phần mềm cho chiến lược flagship lâu dài của vivo tại Việt Nam.

Cuộc chơi flagship và áp lực cạnh tranh

Thị trường flagship tại Việt Nam có mức độ cạnh tranh cao, với người dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn. Giá bán cao đồng nghĩa với kỳ vọng lớn hơn về chất lượng, trải nghiệm và dịch vụ đi kèm. Vì vậy, các thương hiệu muốn quay lại hoặc mở rộng phân khúc này cần chiến lược rõ ràng và nhất quán.

Việc nhấn mạnh trải nghiệm thực tế, camera và nền tảng phần mềm cho thấy vivo lựa chọn đầu tư chiều sâu thay vì cạnh tranh trực diện bằng giá hay thông số.

Nền tảng tương lai cho dòng flagship vivo

Nhìn tổng thể, X300 series được xây dựng như nền tảng để vivo từng bước hình thành dòng sản phẩm flagship bền vững tại Việt Nam. Thay vì chỉ “làm nóng thị trường”, vivo đặt X300 series vào vai trò mở đường, tạo tiền đề cho các thế hệ tiếp theo.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng bão hòa, việc một thương hiệu quay lại cuộc chơi flagship bằng cách đầu tư vào nền tảng và trải nghiệm cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển sản phẩm. Với X300 series, vivo không chỉ giới thiệu một mẫu smartphone mới, mà đang đặt những viên gạch đầu tiên cho chiến lược dài hơi tại thị trường Việt Nam.

P.V
