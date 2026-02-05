Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

V-Green bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

P.V

Hà Nội, ngày 05/02/2026 - Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay cho ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ vì lý do cá nhân.

Bà Phạm Thanh Thúy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Khoa Kinh tế đối ngoại với tấm bằng Xuất sắc. Bà đã có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc Tập đoàn như Giám đốc vận hành miền Bắc - Công ty Cổ phần Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng Giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ,... Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị V-GREEN, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thành Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới sạc xe điện toàn cầu, thông qua việc xây dựng trạm sạc, đồng thời cung cấp nền tảng phát triển giải pháp phần mềm toàn diện bằng cách tích hợp các trạm sạc từ đối tác lên nền tảng.

Tại Việt Nam, V-GREEN khẳng định vị thế số 1 về hạ tầng trạm sạc ô tô – xe máy điện, với mạng lưới trạm sạc dày đặc trên toàn quốc. Đồng thời, V-Green đã triển khai 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, hướng tới hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin ngay trong Quý I/2026. Bên cạnh thị trường Việt Nam, V-Green còn ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi vận hành tại hạ tầng trạm sạc tại các quốc gia Indonesia, Philippines, Ấn Độ…/.

P.V
