Kinh tế

Google News

Satra vì biển đảo quê hương: Hành trình kết nối đất liền và sóng khơi

P.V

Trong hai năm 2024 - 2025, chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" đã trở thành nhịp cầu nối liền đất liền với biển đảo, mang theo hơi ấm hậu phương và tinh thần trách nhiệm của người lao động SATRA đến với các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Ngày 3/2, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – SATRA đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" giai đoạn 2024-2025 và phát động chương trình năm 2026.

s1.jpg

Trong giai đoạn 2024-2025, chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" đã thực hiện thành công sứ mệnh bồi đắp lòng yêu nước và hỗ trợ thiết thực cho các lực lượng thực thi pháp luật cùng ngư dân bám biển. Với sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại lễ phát động, chương trình đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu triển khai.

Điểm nhấn tiêu biểu là phong trào "Giờ lao động vì Trường Sa thân yêu" tại các đơn vị sản xuất như Vissan và Cofidec, thu hút toàn thể cán bộ công nhân viên đóng góp sức lao động để xây dựng nguồn quỹ ý nghĩa. Từ nguồn lực này, Satra đã đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và dành hơn 1,4 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mỗi dịp Tết Nguyên đán.

s2.jpg

Hành trình nghĩa tình của Satra còn vươn xa đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các xã đảo khó khăn. Chương trình đã trao tặng nhu yếu phẩm trị giá 200 triệu đồng cho quân dân vùng biển đảo, hỗ trợ 840 triệu đồng xây dựng 14 căn nhà tình thương cho người dân tại TPHCM và Cà Mau. Đồng thời, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia qua các hoạt động tặng cờ Tổ quốc, khám bệnh miễn phí và trao học bổng cho con em ngư dân, chiến sĩ biên phòng.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua việc phối hợp với Hải quân tổ chức báo cáo thời sự cho hơn 1.700 người lao động, giúp nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo. Dù còn một số hạn chế về nguồn lực xã hội hóa, Satra khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nghiên cứu các hình thức vận động mới để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, xứng đáng là hậu phương vững chắc cho tiền đồn Tổ quốc.

s4.jpg

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA Nguyễn Hữu Nghĩa đã phát động chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" năm 2026 với quyết tâm đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, để mỗi nhân viên SATRA thêm thấu hiểu và tự hào về chủ quyền dân tộc. Ông Nghĩa cũng đề nghị các cấp lãnh đạo đơn vị cần không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để các hoạt động hỗ trợ ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu của các lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió.

s3.jpg

Đồng thời, SATRA sẽ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch liên tịch giữa Đảng ủy Tổng Công ty SATRA với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc Gia TPHCM; tăng cường tuyên truyền về tình hình Biển Đông, quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong quản lý, giải quyết tranh chấp và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tại chương trình, đại diện Cơ quan Tổng công ty cùng nhiều đơn vị thành viên đã trao tặng tiền, đóng góp vào chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương”. Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương” trao 250 triệu đồng chăm lo Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, trong tổng số 550 triệu đồng chăm lo cho cán bộ chiến sĩ hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển trong dịp Tết này.

P.V
