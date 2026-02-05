Cổ phiếu Vingroup cũng không đỡ nổi thị trường

TPO - VN-Index giằng co liên tục trong phiên hôm nay (5/2), tiếp tục lùi xa khỏi mốc 1.800 điểm. 2/4 mã “họ” Vingroup tăng trần cũng không giúp thị trường thoát phiên điều chỉnh. Hơn 250 cổ phiếu trên HoSE giảm giá

Thực tế, chỉ số nhiều thời điểm được “neo” khá tốt quanh tham chiếu, thậm chí có lúc áp sát mốc 1.800 điểm. Lực đỡ gần như đến trọn vẹn từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong bối cảnh số mã giảm áp đảo toàn thị trường. Sàn HoSE ghi nhận 254 mã giảm so với chỉ 84 mã tăng, cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tâm điểm của phiên là cặp đôi VIC - VHM khi đồng loạt tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái “tím lịm”. VIC tăng 7% lên 130.100 đồng/cổ phiếu, còn VHM tăng 6,9% lên 97.600 đồng/cổ phiếu. Riêng hai mã này đã đóng góp hơn 19 điểm cho VN-Index, trở thành lực kéo lớn nhất thị trường. Các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung, với VRE tăng gần 2% và VPL nhích nhẹ.

VN-Index lùi về 1.782 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, càng về cuối phiên, áp lực bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ ngoài họ Vin. Trong rổ VN30, chỉ còn 6 mã giữ được sắc xanh, trong đó 4 mã thuộc Vingroup; số còn lại đều giảm sâu, nhiều mã mất trên 3-4%.

Nếu loại trừ tác động của VIC và VHM, bức tranh thị trường tiêu cực hơn nhiều so với mức giảm 8 điểm của chỉ số. Hàng loạt cổ phiếu lớn như PLX, GVR, VNM, MSN, VCB, GAS… đồng loạt nới rộng đà giảm, kéo VN30 mất gần 19 điểm. Nhóm ngân hàng đồng loạt điều chỉnh, chỉ còn TCB giữ được sắc xanh nhẹ, trong khi các mã còn lại đều chịu áp lực bán.

Xét theo ngành, cổ phiếu bất động sản là điểm sáng hiếm hoi nhờ nhóm Vingroup, còn hầu hết các nhóm khác như tiêu dùng, công nghiệp, bán lẻ, bảo hiểm, công nghệ… đều chìm trong sắc đỏ. Dòng tiền bắt đáy không xuất hiện rõ rệt, giao dịch chủ yếu đến từ bên bán chủ động khiến thanh khoản sụt giảm mạnh. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ hơn 25.600 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,87 điểm (0,5%) xuống 1.782,5 điểm. HNX-Index giảm 2,9 điểm (1,09%) xuống 263 điểm. UPCoM-Index giảm 0,69 điểm (0,53%) xuống 128,5 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.200 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu lớn. FPT trở thành tâm điểm xả hàng khi bị bán ròng hơn 800 tỷ đồng, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.