Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu Vingroup cũng không đỡ nổi thị trường

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index giằng co liên tục trong phiên hôm nay (5/2), tiếp tục lùi xa khỏi mốc 1.800 điểm. 2/4 mã “họ” Vingroup tăng trần cũng không giúp thị trường thoát phiên điều chỉnh. Hơn 250 cổ phiếu trên HoSE giảm giá

Thực tế, chỉ số nhiều thời điểm được “neo” khá tốt quanh tham chiếu, thậm chí có lúc áp sát mốc 1.800 điểm. Lực đỡ gần như đến trọn vẹn từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong bối cảnh số mã giảm áp đảo toàn thị trường. Sàn HoSE ghi nhận 254 mã giảm so với chỉ 84 mã tăng, cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tâm điểm của phiên là cặp đôi VIC - VHM khi đồng loạt tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái “tím lịm”. VIC tăng 7% lên 130.100 đồng/cổ phiếu, còn VHM tăng 6,9% lên 97.600 đồng/cổ phiếu. Riêng hai mã này đã đóng góp hơn 19 điểm cho VN-Index, trở thành lực kéo lớn nhất thị trường. Các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung, với VRE tăng gần 2% và VPL nhích nhẹ.

ck 2.jpg
VN-Index lùi về 1.782 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, càng về cuối phiên, áp lực bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ ngoài họ Vin. Trong rổ VN30, chỉ còn 6 mã giữ được sắc xanh, trong đó 4 mã thuộc Vingroup; số còn lại đều giảm sâu, nhiều mã mất trên 3-4%.

Nếu loại trừ tác động của VIC và VHM, bức tranh thị trường tiêu cực hơn nhiều so với mức giảm 8 điểm của chỉ số. Hàng loạt cổ phiếu lớn như PLX, GVR, VNM, MSN, VCB, GAS… đồng loạt nới rộng đà giảm, kéo VN30 mất gần 19 điểm. Nhóm ngân hàng đồng loạt điều chỉnh, chỉ còn TCB giữ được sắc xanh nhẹ, trong khi các mã còn lại đều chịu áp lực bán.

Xét theo ngành, cổ phiếu bất động sản là điểm sáng hiếm hoi nhờ nhóm Vingroup, còn hầu hết các nhóm khác như tiêu dùng, công nghiệp, bán lẻ, bảo hiểm, công nghệ… đều chìm trong sắc đỏ. Dòng tiền bắt đáy không xuất hiện rõ rệt, giao dịch chủ yếu đến từ bên bán chủ động khiến thanh khoản sụt giảm mạnh. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ hơn 25.600 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,87 điểm (0,5%) xuống 1.782,5 điểm. HNX-Index giảm 2,9 điểm (1,09%) xuống 263 điểm. UPCoM-Index giảm 0,69 điểm (0,53%) xuống 128,5 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.200 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu lớn. FPT trở thành tâm điểm xả hàng khi bị bán ròng hơn 800 tỷ đồng, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Việt Linh
#VN-Index #Vingroup #thị trường chứng khoán #VN30 #cổ phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục