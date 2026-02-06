Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một số sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực khuôn viên Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một nam sinh đã tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường.

Ngày 6/2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân một sinh viên tử vong trong Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM vào tối 5/2.

z7505987954422-63c48d5ae29f1f9dc0b38648797be1e9.jpg
Xe cứu thương đến Trường ĐH Công nghệ thông tin chiều 5/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 5/2, một số sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực khuôn viên trường. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một nam sinh đã tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Linh Xuân và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận, chiều cùng ngày Công an phường tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh tử vong trong khuôn viên nhà trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.Th.H. (21 tuổi), sinh viên năm 3 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#đại học #TPHCM #tử vong #công an #sinh viên #điều tra #trường học #Trường ĐH Công nghệ thông tin #ĐHQG TPHCM #Công an TPHCM #UBND

Xem thêm

Cùng chuyên mục