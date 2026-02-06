Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

TPO - Một số sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực khuôn viên Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một nam sinh đã tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường.

Ngày 6/2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân một sinh viên tử vong trong Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM vào tối 5/2.

Xe cứu thương đến Trường ĐH Công nghệ thông tin chiều 5/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 5/2, một số sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực khuôn viên trường. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một nam sinh đã tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Linh Xuân và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận, chiều cùng ngày Công an phường tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh tử vong trong khuôn viên nhà trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.Th.H. (21 tuổi), sinh viên năm 3 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.