Sinh viên Chương trình 3+2 của DTU với ĐH Quốc gia Chungbuk nhận Học bổng Cambridge

Hoàn thành chương trình đại học và đang tiếp tục học lên Thạc sĩ trong Chương trình Liên kết Đào tạo 3+2 hệ Đại học và Thạc sĩ do Đại học (ĐH) Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk phối hợp triển khai, sinh viên Phan Hoàng Long mới đây nhất đã nhận được Học bổng hệ MPhil in Advanced Computer Science (9 tháng) của ĐH Cambridge (UK) và Học bổng IRIS@NUS (Internship & Research Immersion in Singapore) để tiếp tục học tập, nghiên cứu và trải nghiệm trong môi trường học thuật hàng đầu thế giới.

Là sinh viên ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU của ĐH Duy Tân, khi tiếp cận với Chương trình Liên kết Đào tạo 3+2 của ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk, Hoàng Long nhận thấy đây là cơ hội quý giá và đã đăng ký xét tuyển tham gia.

Sinh viên Phan Hoàng Long trong một lần trở về thăm DTU khi đang học tập tại ĐH Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc)

Để trúng tuyển vào chương trình này, sinh viên phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đồng thời GPA phải đạt từ 3.2/4.0 trở lên. Sinh viên sẽ được miễn 100% học phí trong suốt 2 năm học tập tại ĐH Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc), cụ thể:

3 năm đầu học tại ĐH Duy Tân,

2 năm sau học tại ĐH Quốc gia Chungbuk (gồm 6 tháng đầu học các học phần còn lại trong chương trình của DTU và 1.5 năm học sau học lấy bằng Thạc sĩ của ĐH Quốc gia Chungbuk).

“Điều khiến em quyết tâm theo đuổi chương trình này chính là cơ hội được nghiên cứu khoa học từ sớm, bởi mong muốn của em là được trở thành một giảng viên đại học hoặc nhà khoa học trong tương lai. Những năm tháng học tại ĐH Duy Tân, em đã được các thầy cô tận tình truyền đạt các kiến thức chuyên môn, xây dựng cách thức học tập hiệu quả với chiến lược phát triển lâu dài. Em còn được tạo điều kiện để tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự nhiều hội thảo và các chương trình trao đổi đã giúp em càng thêm tự tin tiếp cận con đường nghiên cứu chuyên sâu.”, Hoàng Long cho biết.

Những thuận lợi trong quá trình học tập tại ĐH Duy Tân đã tạo bước đà để Hoàng Long nhanh chóng thích nghi khi qua Hàn Quốc tiếp tục học Cao học. Hoàng Long đang có quãng thời gian học tập và trải nghiệm quý giá với rất nhiều hứng khởi tại ĐH Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc).

“Môi trường học ở ĐH Quốc gia Chungbuk khá cởi mở về mặt học thuật nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng làm việc nhóm. Hầu hết các môn đều có bài tập nhóm với ‘deadline’ sát nhau nên em phải lên kế hoạch thật chi tiết để cân đối giữa thời gian học, nghiên cứu và tham gia lab. Em đang dần học được cách thích nghi, chủ động kết nối với bạn bè quốc tế và tận dụng tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành việc học tập của mình với kết quả cao.”, Hoàng Long chia sẻ.

Ký kết với ĐH Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc mang đến nhiều cơ hội học tập hiếm có cho SV ĐH Duy Tân

Là học viên chương trình đào tạo lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của ĐH Quốc gia Chungbuk, Hoàng Long được trực tiếp nghiên cứu tại DAI Lab, dưới sự hướng dẫn của GS. Young-Seob Jeong. “GS. Young-Seob Jeong từng tham gia đội phát triển công nghệ cho NAVER - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Dưới sự hướng dẫn tận tình với nhiều kinh nghiệm của thầy, em đã học được nhiều kiến thức nền tảng quan trọng trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu và Hệ điều hành. Những kiến thức này chính là nền tảng giúp em nắm chắc cách thức vận hành của mô hình ngôn ngữ và thao tác chính xác với hệ thống dữ liệu. Thầy hướng dẫn không đặt nặng áp lực về công bố nghiên cứu khoa học hay việc tham gia hội thảo quốc tế trong năm đầu tiên tham gia lab mà luôn giúp học viên có tâm lý thoải mái để quan trọng là tiếp thu tốt các kiến thức chuyên môn sâu.”, Hoàng Long cho biết.

Những nỗ lực bền bỉ trong học tập và nghiên cứu từ những ngày bước chân vào giảng đường ĐH Duy Tân đã mang về cho Phan Hoàng Long một bảng thành tích học thuật ấn tượng:

Nhận BK21 Scholarship của ĐH Chungbuk (Hàn Quốc) dành cho học viên Sau đại học có thành tích nghiên cứu học thuật năm 2025,

Đạt G-Cruit Scholarship tại ĐH Chungbuk cho chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính,

Tham gia IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2025),

Trình bày Đồ án Nghiên cứu tại ISIITA 2025 theo hình thức Hybrid tại Đài Loan,

Tham gia Incite Summer School 2024,

Tham gia Harvard Summer School 2023,

Nhận Học bổng Toàn phần ScaleX - Singapore,

…

Những thành tích nổi bật ấy đã góp phần tạo nên một hồ sơ học thuật ấn tượng, giúp Hoàng Long tiếp tục nhận được:

Học bổng hệ MPhil in Advanced Computer Science (30%) trong 9 tháng của ĐH Cambridge (UK), và

Học bổng IRIS@NUS (Internship & Research Immersion in Singapore) trong 3 tháng để trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu thực tế trong nhóm nghiên cứu có sự hướng dẫn của các nhà khoa học hàng đầu.

“Một hồ sơ học bổng hoàn hảo không những cần có bảng điểm với GPA ấn tượng mà còn cần có các kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu từ các giáo sư có uy tín và một bản kế hoạch nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Cụ thể, để nhận được suất học bổng MPhil danh giá, em đã kết nối tất cả các kỹ năng từ tiếng Anh, ‘teamwork’ đến khả năng thuyết phục hội đồng xét học bổng về hướng nghiên cứu của bản thân, cụ thể ở đây là nghiên cứu về Ngôn ngữ Lớn. Theo em, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế luôn sẵn sàng học hỏi ở những môi trường khắc nghiệt nhất chính là con đường dẫn đến thành công.”, Hoàng Long khẳng định.

Lựa chọn lĩnh vực Khoa học Máy tính cho con đường học tập lâu dài về sau, Hoàng Long có nhiều nhận định: “Sau khi học tập ở nước ngoài, em mong muốn trở về ĐH Duy Tân để làm việc. Không chỉ nơi đây có mọi điều kiện thuận lợi để em phát triển nghề nghiệp mà còn là sự tri ân đến Nhà trường đã luôn mang đến những cơ hội học tập tốt nhất cho sinh viên. Em cũng ấp ủ quyết tâm xây dựng một nhóm nghiên cứu trẻ mạnh tại DTU để đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu về Khoa học Máy tính - lĩnh vực đang giữ vai trò nền tảng trong quá trình Chuyển đổi Số, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và các công nghệ lõi của Kỷ nguyên số, từ đây góp phần thiết thực xây dựng nguồn nhân lực Công nghệ Cao của Việt Nam.”