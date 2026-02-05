Hà Nội: Hơn 2.600 em đoạt giải học sinh giỏi Thành phố

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, có 2.637 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm nay.

Trong đó, có 135 em giành giải Nhất, 548 em giành giải Nhì, 829 em giành giải Ba và 1.125 em giải Khuyến Khích.

Để tra cứu kết quả, thí sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026, phụ huynh học sinh và học sinh truy cập vào trang website: https://diemthi.hanoi.edu.vn. Thí sinh nhập số báo danh và mã học sinh để thực hiện tra cứu giải của thí sinh dự thi.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026 cho hơn 4.400 thí sinh đồng thời hướng dẫn thủ tục gửi đơn phúc khảo nếu các em còn băn khoăn về điểm số.

Thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm nay

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay của Hà Nội có hơn 4.400 học sinh đăng ký dự thi các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học.

Theo quy định của Sở, học sinh dự thi phải đang học cấp THCS; có kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học 2024-2025 hoặc cuối học kỳ I năm học 2025 - 2026 đạt mức khá trở lên.

Trong những năm qua, thí sinh đạt giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố không được hưởng bất kỳ chế độ ưu tiên, khuyến khích nào khi tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Năm ngoái, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ đề xuất Bộ GD&ĐT về chính sách cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho những học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 cấp thành phố.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc về văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật; học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử mới thuộc đối tượng được tuyển thẳng.