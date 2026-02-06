Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự kiến xác định số lượng tuyển sinh theo nhóm ngành đào tạo

Hà Linh
TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ xác định số lượng tuyển sinh theo nhóm ngành đồng thời quy định bắt buộc xác định theo ngành đào tạo đối với các nhóm ngành sức khỏe, pháp luật, đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội.

Dự thảo được xây dựng nhằm triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025, hướng tới chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo, dựa trên các điều kiện về diện tích, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên đã được chuẩn hoá.

So với các quy định hiện hành, dự thảo Thông tư có nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện rõ định hướng quản lí tuyển sinh theo năng lực đào tạo và chất lượng thực chất.

Dự thảo thông tư có nhiều điểm mới.

Thứ nhất, xác định số lượng tuyển sinh theo từng địa điểm đào tạo.

Dự thảo quy định số lượng tuyển sinh được xác định riêng cho trụ sở chính và từng phân hiệu của cơ sở đào tạo.

Quy định nhằm phản ánh đúng năng lực bảo đảm chất lượng tại mỗi địa điểm đào tạo, tránh tình trạng dồn chỉ tiêu về một địa điểm không đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lí và giám sát chất lượng đào tạo.

Thứ hai, bổ sung và làm rõ quy định về giảng viên đồng cơ hữu.

Dự thảo cụ thể hóa quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2025 về giảng viên đồng cơ hữu, cho phép tham gia xác định số lượng tuyển sinh với hệ số phù hợp (bằng 1/2 giảng viên cơ hữu cùng trình độ), đồng thời quy định rõ điều kiện hợp đồng, thời gian cam kết, giới hạn số lượng và nguyên tắc tham gia, bảo đảm không trùng lặp nguồn lực và không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Thứ ba, điều chỉnh tiêu chí xác định số lượng tuyển sinh gắn với Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo thống nhất các tiêu chí xác định số lượng tuyển sinh với Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó điều chỉnh hệ số giảng viên quy đổi, lấy giảng viên trình độ tiến sĩ làm chuẩn, khuyến khích các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ; áp dụng thống nhất tiêu chí diện tích sàn phục vụ đào tạo tối thiểu 2,8 m²/người học quy đổi, kèm theo lộ trình chuyển tiếp để các cơ sở đào tạo hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.

Thứ tư, xác định số lượng tuyển sinh theo nhóm ngành và ngành đào tạo.

Dự thảo chuyển từ việc xác định theo lĩnh vực đào tạo sang xác định theo nhóm ngành đào tạo, đồng thời quy định bắt buộc xác định theo ngành đào tạo đối với các nhóm ngành sức khỏe, pháp luật, đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy định này nhằm bảo đảm việc bố trí đội ngũ giảng viên phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng ngành và nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ năm, điều chỉnh điều kiện hạn chế tăng số lượng tuyển sinh gắn với chất lượng đào tạo.

Dự thảo bổ sung điều kiện không được tăng số lượng tuyển sinh trình độ đại học đối với các ngành, nhóm ngành có tỉ lệ sinh viên thôi học năm đầu vượt quá 15%, hoặc tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm thấp, qua đó chuyển trọng tâm quản lí từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Thứ sáu, tăng tính linh hoạt trong tổ chức tuyển sinh.

Dự thảo cho phép số thực tuyển vượt số lượng đã công bố trong phạm vi không quá 5% đối với trình độ đại học và không quá 20% đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, với điều kiện vẫn bảo đảm năng lực đào tạo theo quy định. Quy định này tạo điều kiện linh hoạt cho các cơ sở đào tạo trong tổ chức xét tuyển, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Hà Linh
