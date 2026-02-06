Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dùng tài khoản cá nhân để né thuế, chủ doanh nghiệp xe máy bị khởi tố

Nguyễn Dũng
TPO - Thay vì hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại TPHCM đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của khách hàng, qua đó che giấu doanh thu và trốn thuế hơn 477 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 6/2, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế – thuế, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xe máy có dấu hiệu trốn thuế.

Clip Công an TPHCM phá vụ án trốn thuế.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01, khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TPHCM) do Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TPHCM) làm chủ có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Lê Bá Quốc không thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán từ khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

779b1a594bf120d9d0a2dd945db78c84.jpg
f5ccfce3608b63b4d083218371cf45dc.jpg
Công an khám xét cơ sở kinh doanh xe máy.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số liệu đã kê khai thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận của cơ quan Thuế TPHCM, doanh nghiệp này đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn hơn 477 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
