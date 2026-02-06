Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ với Phương Mỹ Chi chuyện thị phi trên mạng xã hội

TPO - Nghe ca sĩ Phương Mỹ Chi nêu vấn đề từng nhiều lần bị xúc phạm trên mạng xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói bản thân ông còn “bị nặng hơn”. “Rất chia sẻ với Phương Mỹ Chi bởi ở độ tuổi của bạn, với sự phát triển cùng những nền tảng và những đóng góp của bạn thì bạn xứng đáng được bảo vệ”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Chiều tối 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp gỡ chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp, người hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Cùng dự còn có các lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành thành phố.

Buổi gặp gỡ là dịp để tăng cường kết nối, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và phát huy vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung. TPHCM xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột phát triển mới, vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng sống và khẳng định bản sắc đô thị sáng tạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp gỡ cộng đồng công nghiệp văn hóa, ngày 5/2. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi gặp mặt, tự xưng là “con” với lãnh đạo thành phố, Phương Mỹ Chi cho biết bản thân cô năm vừa qua đã cố gắng tạo và đem những nét đẹp văn hóa của đất nước và thành phố giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trò chuyện với lãnh đạo TPHCM.

Phương Mỹ Chi thẳng thắn chia sẻ về mặt trái của mạng xã hội mà cô và nhiều người khác đang đối mặt, bị nói xấu, thậm chí bị xúc phạm và lăng mạ.

“Điều này thật sự rất ảnh hưởng đến mọi người và đối với nghệ sĩ có lẽ ảnh hưởng nặng hơn. Bởi vì tụi con cần danh tiếng để làm nghề. Bản thân con từng trải qua nhiều lần, trong đó có hai lần thật sự lớn và bị tổn thương tâm lý, tổn thất về mặt doanh thu. Người ta không biết được câu chuyện trước đó có thật sự xảy ra hay con có làm sai việc đó hay không”, nữ nghệ sĩ gen Z bức xúc bày tỏ và mong muốn các nghệ sĩ được bảo vệ trên mạng xã hội để tập trung sáng tạo, tạo nên những điều tốt đẹp cho đất nước mà không bị phân tâm, chùn bước.

Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi, giải đáp ngay những vấn đề nghệ sĩ, doanh nghiệp nêu lên tại buổi gặp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Lưu Quang nói bản thân ông còn “bị nặng hơn” và đây là "câu chuyện chung" của cả xã hội.

“Rất chia sẻ với Phương Mỹ Chi bởi ở độ tuổi của bạn, với sự phát triển cùng những nền tảng và những đóng góp của bạn thì bạn xứng đáng được bảo vệ”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Trao đổi thêm, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết bản thân ông sáng dậy mở điện thoại lên cũng không biết mọi người nói gì về mình và phải ứng xử như thế nào trước những thông tin đó. Ông nhìn nhận công tác quản lý hiện nay còn nhiều trở ngại nhưng so với các nước, Việt Nam quản lý việc này tương đối tốt, chỉ đi sau một vài quốc gia.

“Chúng ta cần lưu tâm những ý kiến như của Phương Mỹ Chi để từ đây mới có thể ươm mầm cho những người nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, cho văn hóa, cho sự phát triển”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Đem thế giới về nhà mình

Nêu ý kiến với lãnh đạo TPHCM, Thịnh Kainz - Trưởng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP - cho biết, các bạn từng được tham gia Hành trình đỏ tại Trung Quốc, cũng như thấy được cách vận hành công nghiệp văn hóa của các nước. Sau những trải nghiệm, anh đề xuất thành phố nên có khu tập trung các cơ sở hạ tầng dành cho sáng tạo ở các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

“Nghệ sĩ mình bây giờ không chỉ đi ra nước ngoài để làm việc với các nghệ sĩ hay nhà sản xuất trên thế giới mà chúng ta hoàn toàn có thể mang những nhạc sĩ, nhà sản xuất, nghệ sĩ nước ngoài về làm việc tại Việt Nam. Chẳng hạn, con biết có đơn vị bên Trung Quốc rất muốn mang những cơ sở hạ tầng sang Việt Nam nhưng chúng ta không đáp ứng những phòng thu để tạo ra những MV cho nghệ sĩ quốc tế”, Thịnh Kainz chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận các bạn trẻ đã có những tư duy nghề nghiệp đáng trân trọng. Ông cho biết, tới đây thành phố sẽ có nghiên cứu công viên chuyên đề với sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp.

“Đó là điều kiện để chúng ta có thể đem thế giới về nhà mình, chứ không chỉ mình đi ra thế giới” - ông Quang nhấn mạnh.