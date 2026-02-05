Có hai ngày đại cát, 9 khung giờ vàng để cúng ông Công ông Táo năm 2026

TPO - Theo Lịch vạn niên năm Ất Tỵ 2025, có hai ngày được đánh giá đại cát, rất thuận lợi để tiến hành lễ cúng ông Công ông Táo là 23 và 21 tháng Chạp.

Cúng ông Công, ông Táo là một trong những nghi lễ quan trọng trước thềm Tết Nguyên đán của người Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tiễn đưa các vị Thần Bếp lên chầu trời, nghi lễ này còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng với những giá trị tâm linh đã ăn sâu trong đời sống văn hóa dân tộc.

Theo quan niệm dân gian, ông Công là vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, còn ông Táo gồm ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc, sinh hoạt trong gia đình. Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, các ngài cưỡi cá chép lên Thiên đình để tâu trình với Ngọc Hoàng mọi việc thiện - ác, tốt - xấu của gia chủ trong suốt một năm qua.

Chính vì vậy, việc chọn ngày giờ đẹp để cúng ông Công ông Táo luôn được người dân đặc biệt coi trọng, với mong muốn bày tỏ lòng thành, cầu một năm mới bình an, hanh thông và đủ đầy phúc lộc.

Để nghi lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra trọn vẹn, đúng phong tục và giữ được sự linh thiêng, gia chủ không cúng quá muộn, đặc biệt tránh sau 23h đêm ngày 23 tháng Chạp.

Hai ngày đại cát cúng ông Công ông Táo năm 2026

Ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ Ba, tức ngày 10/2/2026 Dương lịch. Đây được coi là thời điểm chuẩn nhất theo tục lệ xưa để cúng ông Công ông Táo. Ngày này đặc biệt phù hợp cho việc thành tâm cầu khấn, phát nguyện sám hối, mở lòng từ bi. Theo quan niệm tâm linh, những lời khấn nguyện trong ngày này dễ được Thần Bếp thấu hiểu, gia hộ cho gia đạo hưng thịnh, công danh sự nghiệp và tài lộc đều hanh thông, thuận lợi.

Ngày 21 tháng Chạp rơi vào Chủ nhật, tức ngày 8/2 Dương lịch. Tiến hành lễ cúng Táo quân vào ngày này giúp gia chủ dễ đạt được sự an nhiên và bình thản. Đặc biệt, do trùng vào cuối tuần, ngày này giúp các gia đình có nhiều thời gian chuẩn bị lễ vật chu đáo, thực hiện nghi lễ trong trạng thái thong thả, kể cả việc thả cá chép hay phóng sinh.

Ngoài hai ngày đại cát kể trên, ngày 20 tháng Chạp (thứ Bảy, tức 7/2 dương lịch) cũng được xem là ngày đẹp để cúng ông Táo năm 2026. Ngày này mang năng lượng của sự bình an, ổn định và thịnh vượng. Gia chủ cầu công danh hay tài lộc đều thuận, gia đạo yên ấm, sức khỏe cải thiện, người thân gần xa đều an vui. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình bận rộn, cần cúng sớm nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cát lành.

9 khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo năm 2026

Tương ứng với ba ngày đẹp nêu trên là 9 khung giờ cát lành, được các chuyên gia phong thủy đánh giá rất tốt để thực hiện nghi lễ.

Khung giờ tốt ngày 23 tháng Chạp

Giờ Mão (5h-7h): Cúng lễ giờ này giúp mọi việc hanh thông, dễ gặp quý nhân, mọi sự diễn ra suôn sẻ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Được coi là khung giờ vàng linh thiêng nhất, đặc biệt tốt cho cầu tài lộc, con cái, sự thuận lợi lâu dài. Gia chủ nên hoàn tất lễ trước 12h trưa.

Lưu ý: Nếu bao sái bàn thờ, tỉa chân nhang, nên thực hiện sau giờ Ngọ.

Khung giờ tốt ngày 21 tháng Chạp

Giờ Mão (5h-7h): Rất tốt cho cầu khai trương, làm ăn phát đạt.

Giờ Tỵ (9h-11h): Được quý nhân phù trợ, thuận lợi cho khởi sự mới.

Giờ Thân (15h-17h): Tốt cho cầu sự nghiệp, vượt qua khó khăn, tiền tài dồi dào.

Lưu ý: Bao sái bàn thờ nên tiến hành trong hoặc sau giờ Thân.

Khung giờ tốt ngày 20 tháng Chạp: Giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h). Các khung giờ này đều mang ý nghĩa thuận lợi, nhân duyên tốt, gia đạo hòa thuận, cầu gì được nấy.

Những lưu ý quan trọng khi cúng ông Công ông Táo năm 2026

Để nghi lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra trọn vẹn, đúng phong tục và giữ được sự linh thiêng, gia chủ không cúng quá muộn, đặc biệt tránh sau 23h đêm ngày 23 tháng Chạp, vì bị coi là phạm húy. Ưu tiên đặt mâm cúng ở bàn thờ ông Táo, nếu không có thì đặt trên bàn thờ gia tiên, không bày ở bếp hay ban công. Ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm hoan hỉ, thao tác nhẹ nhàng, tránh đổ vỡ.

Cần lưu ý sự thành tâm chính là yếu tố cốt lõi giúp nghi lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 thêm phần ý nghĩa, mang lại nguồn năng lượng tích cực và khởi đầu một năm mới bình an, hanh thông cho mỗi gia đình.

