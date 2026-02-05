Hai tháng trụ rạp, 'Quán Kỳ Nam' chỉ thu 5,1 tỷ đồng

TPO - Sau hơn 2 tháng trụ rạp, "Quán Kỳ Nam" chính thức rời rạp với doanh thu 5,1 tỷ đồng. Với doanh thu này, đoàn làm phim có thể đối mặt với tình cảnh thua lỗ nặng nề.

Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 28/11, Quán Kỳ Nam chính thức khép lại hành trình của mình tại rạp. Phim không còn xuất hiện trên các hệ thống bán vé online từ ngày 5/2. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến nay, doanh thu của phim chỉ đạt hơn 5,1 tỷ đồng. Đây là con số khá khiêm tốn với một phim có thời gian trụ rạp hơn 2 tháng.

Tuy nhiên, doanh thu này là có thể chấp nhận được khi Quán Kỳ Nam thuộc dòng phim nghệ thuật vốn khá kén người xem, đặc biệt ở thị trường còn chưa chuộng phim nghệ thuật, phim độc lập như Việt Nam.



Quán Kỳ Nam mang đậm chất nghệ thuật, tái hiện rõ nét hình ảnh TPHCM những năm đầu sau thống nhất đất nước.

Trước đó, Quán Kỳ Nam cũng là phim tạo nên hiện tượng giải cứu chưa từng có tại rạp Việt ngay khi phim vừa ra mắt. Thời điểm đó, tại các cụm rạp lớn Quán Kỳ Nam có suất chiếu khá thưa thớt, với khoảng 1-4 suất chiếu trong ngày. Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia đồng loạt lên tiếng, kêu gọi khán giả ra rạp, ủng hộ phim có chất lượng nghệ thuật cao.

Việc kêu gọi giải cứu cũng phần nào giúp tác phẩm này trụ rạp lâu hơn. Trong những tuần cuối, phim được chiếu duy trì tại một số cụm rạp nhỏ với 1-2 suất mỗi ngày, chủ yếu phục vụ nhóm khán giả yêu điện ảnh nghệ thuật, vì thế doanh thu không có nhiều biến động.

﻿ ﻿ Quán Kỳ Nam rời rạp với doanh thu hơn 5,1 tỷ đồng.

Quán Kỳ Nam được yêu thích một phần vì đây là phim nghệ thuật hiếm hoi được thực hiện bằng phim nhựa 35 mm, chất liệu gần như biến mất ở phim Việt nhiều năm gần đây. Mặt khác giới chuyên gia "yêu" Quán Kỳ Nam vì tác phẩm mang tinh thần điện ảnh rõ nét, khác biệt hoàn toàn phần còn lại của thị trường đang bị chi phối bởi hài, hành động và kinh dị.

Như nhiều cây bút nhận xét, Quán Kỳ Nam là một bộ phim “đẹp” từ hình ảnh tới ngôn ngữ, bối cảnh. Phim ít nhiều thành công mang đến chất hoài cổ, hình ảnh TPHCM những năm đầu sau thống nhất đất nước được tái hiện bằng bối cảnh, ánh sáng và nhịp sinh hoạt của những khu tập thể.

Quán Kỳ Nam kể câu chuyện về sự kết nối và đồng điệu giữa những tâm hồn cô đơn trong một căn chung cư cũ của Sài Gòn những năm 1980 của thế kỷ trước, với hai vai chính do Liên Bỉnh Phát (Khang) và Đỗ Thị Hải Yến (Kỳ Nam) đóng chính.

Phim xoay quanh Khang - một dịch giả trẻ. Khang đến Sài Gòn để nhận công việc mới, nơi anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Dù ban đầu còn e dè, nhưng tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh. Sự xuất hiện của Khang dần làm xáo trộn cuộc sống vốn tĩnh lặng của Kỳ Nam, khiến hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi.