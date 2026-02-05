Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Phát hiện phim của Dương Tử chứa đường lưỡi bò phi pháp

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phim "Cây sinh mệnh" không được phát trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam. Hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong các phim dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được chấp nhận.

Phim truyền hình Cây sinh mệnh có Dương Tử, Hồ Ca đóng chính phát sóng từ ngày 30/1 trên nền tảng iQIYI và khung giờ vàng của kênh CCTV-8 (Trung Quốc). Đoạn giới thiệu phim đạt 2 triệu lượt xem trên Weibo.

Ngay từ trailer của phim được đăng tải trên CCTV-8, nhiều khán giả Việt Nam phát hiện hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong bản đồ treo tường. Cảnh quay có thời lượng rất ngắn, ở bối cảnh sở cảnh sát. Bản đồ có đường lưỡi bò đặt phía sau diễn viên Dương Tử.

thiet-ke-chua-co-ten.png
Cảnh phim chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 4/2, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết đã nắm được thông tin. Ông Cường cũng khẳng định bộ phim Cây sinh mệnh không được phát trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam. Hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong các phim dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được chấp nhận.

Một số trang Facebook về phim Trung Quốc, nhóm người hâm mộ của diễn viên Dương Tử, Hồ Ca thông báo dừng cập nhật thông tin, hình ảnh về Cây sinh mệnh.

Sự phát triển chóng mặt của các nền tảng chiếu phim trực tuyến đòi hỏi quá trình kiểm duyệt nhanh chóng, gắt gao. Trong bối cảnh hội nhập, văn hóa phẩm phong phú đến từ nhiều nguồn khác nhau khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn với các cơ quan quản lý nhà nước.

p2-17594619074381543143337.jpg
333.jpg
Cục Điện ảnh nhiều lần yêu cầu nền tảng phát hành phim trực tuyến ở Việt Nam gỡ bỏ tác phẩm chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Việc khán giả phát hiện, thông báo về các thông tin sai lệch từ sớm giúp ích cho cơ quan quản lý. Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, chủ động rà soát theo chuyên đề, tập trung vào các nội dung nhạy cảm liên quan đến bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, chính trị, văn hóa.

Ngọc Ánh
#Dương Tử #phim Trung Quốc #đường lưỡi bò #Cây sinh mệnh #phim trực tuyến #Việt Nam #cấm chiếu

