Rose (BlackPink) vỡ mộng

TPO - Từ bản hit "APT", Rose được đề cử cho 3 hạng mục quan trọng ở Grammy 2026 là Ca khúc của năm, Bản ghi của năm và Biểu diễn Pop đôi/nhóm xuất sắc nhất. Dù vậy, thành viên của BlackPink trượt hết giải.

Tính đến lúc này, APT của Rose và Bruno Mars hút hơn 2,3 tỷ view trên YouTube. Với nền tảng nhạc số Spotify, bản hit lớn nhất sự nghiệp của Rose đã vượt mốc 2 tỷ lượt nghe (stream). Khi tính gộp tất cả nền tảng nhạc số và YouTube, APT đã vượt mốc 5 tỷ lượt nghe.

Tầm ảnh hưởng toàn cầu của Bruno Mars là yếu tố quan trọng giúp Rose “tựa lên vai người khổng lồ”, đưa APT gây sốt toàn cầu như hiện tượng Gangnam Style một thời. Khác biệt của Rose là nữ ca sĩ “chạm ngõ” giải thưởng Grammy, với 3 đề cử cho APT. Bản thân Rose cũng vinh dự cùng Bruno Mars trình diễn bản hit tỷ view trên sân khấu danh giá nhất của làng nhạc thế giới.

Rose cùng Bruno Mars khuấy động sân khấu.

Tại sao APT trượt hết giải

Tại Grammy 2026, Rose làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên được đề cử ở hạng mục trong nhóm “big four” là Ca khúc của năm và bản ghi của năm. Cơ hội chiến thắng của Rose ở 2 hạng mục kể trên được dự đoán không cao khi trước mắt cô và Bruno Mars là những ca khúc đình đám không kém và phần lớn trong số đó có chiều sâu âm nhạc tốt hơn hẳn APT.

Cơ hội thật sự cho Rose giành giải Grammy đầu tiên nằm ở hạng mục Biểu diễn Pop đôi/nhóm xuất sắc nhất, song APT vẫn bị xếp sau Defying Gravity và 30 for 30. Thực tế là không có bất ngờ xảy ra khi bộ đôi Ariana Grande và Cynthia Erivo vượt qua Rose - Bruno Mars.

Tiếc cho Rose vì không thể giành giải thưởng lịch sử và mang tính bước ngoặt cho làng nhạc châu Á ở sân khấu Grammy. Nhưng cũng không có gì bất ngờ khi APT trược giải. Được đề cử ở nhiều hạng mục lớn là sự ghi nhận cho xứng đáng cho APT, một sản phẩm đạt thành tích nhạc số ấn tượng cực kỳ ấn tượng. Song, chừng đó là chưa đủ để APT tạo nên kỳ tích ở Grammy.

Một sản phẩm được Grammy vinh danh, đặc biệt ở các hạng mục chủ chốt, cần đáp ứng các tiêu chí quan trọng như chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo. APT đạt tỷ view nhanh chóng vì các điểm nổi trội: Âm nhạc bắt tay, catchy, có đoạn hook “ăn tiền”, cực kỳ phù hợp để “viral” trên mạng, đặc biệt ở nền tảng TikTok. Về chiều sâu âm nhạc, APT không được đánh giá quá cao khi ca từ đại trà, đơn giản, bố cục bài hát cũng không có nhiều đột phá.

Những chi tiết kiểu như “gây sốt toàn cầu trên TikTok”, thu hút lượng người nghe vượt trội, không có nhiều ý nghĩa khi đưa APT lên bàn cân ở Grammy. Nếu giải dựa trên sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, độ lan tỏa của sản phẩm trên nền tảng âm nhạc, số giải Grammy của Justin Bieber đã không dừng lại ở con số 2. Và khi dựa vào tiêu chí tương tự, The Weeknd cũng không phải trầy trật đến chán nản mỗi lần nhắc tới Grammy.

APT đánh dấu bước khởi đầu bùng nổ của Rose trên con đường của một ca sĩ solo. Thành viên Black Pink đã giải được bài toán khó đầu tiên là thành công ở vai trò solo, đưa tên tuổi của mình phủ sóng châu Á và lan tỏa đến toàn cầu. Để tiếp tục chinh phục các ngọn núi lớn như Grammy, được công nhận về chuyên môn, Rose cần nâng cấp bản thân để làm ra sản phẩm âm nhạc chăm chút hơn nữa về ca từ, bố cục và chiều sâu tổng thể.

Justin Bieber chiếm trọn "spotlight" vì phong cách điên rồ.

Rose lép vế

Cùng Bruno Mars, Rose nhận vinh dự hát live APT trên sân khấu Grammy 2026. Năm nay, những ca sĩ tham gia biểu diễn, bên cạnh Rose còn có Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator và bộ đôi Clipse - Pharrell Williams. Sau BTS, Rose thành niềm tự hào làng nhạc châu Á khi sánh vai các ngôi sao đình đám biểu diễn ở Grammy.

Tiết mục APT của Rose và Bruno Mars mang đến sự bùng nổ ở nhà thi đấu. Nhưng so với tổng thể, APT bị lu mờ. Sau Grammy 2026, sân khấu của Sabrina Carpenter gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội. Justin Bieber gây choáng khi mặc quần đùi, cởi trần hát live Yukon ở Grammy 2026. Bruno Mars sau màn kết hợp với Rose, trình diễn solo ở I Just Might và cũng để lại ấn tượng sâu đậm.

Rose bị lu mờ phần nào vì chính sự hiện diện của Bruno Mars bên cạnh. Song, thành viên Black Pink đã làm tốt vai trò cá nhân khi nhận vinh dự biểu diễn ở Grammy 2026. Rose hát live tốt, trình diễn cuốn hút và để lại khoảnh khắc gây bão bằng cái ôm, chiếc hôn cho Bruno Mars.

Không phải khán giả quốc tế nào cũng hưởng ứng sự xuất hiện của một ca sĩ châu Á ở sân khấu Grammy. Có ý kiến nhận định Rose đang “ăn ké” hào quang của Bruno Mars. Và có bình luận ác ý hơn, đặt điều so sánh về chuyện Rose làm mọi thứ để gây chú ý trên sân khấu, trong khi Justin Bieber chỉ cần mặc quần đùi, cởi trần, đứng khoanh tay hát.

Rose lạc lõng giữa vòng quanh nghệ sĩ đình đám làng nhạc US-UK ở Grammy 2026, cũng chính là bức tranh thu nhỏ của nghệ sĩ châu Á khi lấn sân sang Âu - Mỹ hiện tại. Từ PSY, BTS đến Black Pink và thành công của Lisa, Rose, Jennie khi hoạt động solo, nghệ sĩ châu Á đã tiếp cận thị trường âm nhạc lớn, khó tính nhất hiện tại.

Tuy nhiên, những thành công ấy vẫn đang dừng ở mức hiện tượng. PSY sau cơn bão Gangnam Style không có thêm bản hit toàn cầu. BTS đang thăng hoa phải tạm dừng để các thành viên trở về quê nhà đi nghĩa vụ. Rose đang có khởi đầu cực tốt nhưng để duy trì sức hút lâu dài là bài toán còn khó hơn tạo ra bản hit APT.

BTS đã trở lại. Rose, Lisa và Black Pink cũng đã chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Đây là những trụ cột, cụ thể hóa cho giấc mơ có một nghệ sĩ châu Á đoạt giải trong “big four” Grammy. Và làng nhạc châu Á cần thêm nhiều BTS, Rose để tăng tầm phủ sóng, đưa làn sóng âm nhạc châu Á đổ bộ US-UK mạnh mẽ hơn nữa.