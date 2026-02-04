Diễn viên Quỳnh Trang lên tiếng ồn ào tình cảm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Linh
TPO - Sau thời gian dài giữ im lặng trước những ồn ào liên quan đến đời sống tình cảm, mới đây diễn viên Quỳnh Trang (Chang Mây) cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Diễn viên Quỳnh Trang (Chang Mây) vừa lên tiếng về chuyện tình cảm: "Trong thời gian vừa qua, tôi lựa chọn im lặng, không phải vì sợ hãi hay né tránh trách nhiệm, mà bởi cần thời gian để bình tĩnh, tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết, tôn trọng các bên liên quan".

Diễn viên Quỳnh Trang (Chang Mây) lên tiếng sau thời gian dài giữ im lặng trước những ồn ào liên quan đến đời sống tình cảm.

Theo Chang Mây, những ồn ào thời gian qua dẫn đến không ít phán xét. Cô mong sự việc được nhìn nhận toàn diện và khách quan hơn.

Chang Mây viết con đường nghệ thuật cô theo đuổi được xây dựng bằng quá trình nỗ lực. "Liên quan đến những ồn ào trong thời gian qua, Chang đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chấm dứt mối quan hệ khi nhận thấy không còn phù hợp. Sau khi đưa ra quyết định kết thúc, nhiều thông tin mang tính riêng tư đã bị phát tán trên không gian mạng với nội dung sai lệch, hình ảnh và video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm rất lâu trước đó, không phản ánh đúng bản chất sự việc", Chang Mây cho biết.

Chang Mây để lại ấn tượng với khán giả với vai Ngân thời trẻ trong phim Cách em 1 milimet.

Nữ diễn viên khẳng định những hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai, đồng thời kéo theo những tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan. Chang Mây cũng gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim, các đạo diễn, ê-kíp sản xuất, đồng nghiệp và khán giả vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn. Cô khẳng định việc lên tiếng ở thời điểm này không nhằm tạo thêm tranh cãi, mà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân một cách đúng pháp luật, văn minh và minh bạch.

Chang Mây mong muốn khán giả không suy đoán hay phán xét khi sự việc chưa được làm rõ, đồng thời tôn trọng vai trò của pháp luật trong việc đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó vào ngày 9/1, diễn viên Chang Mây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện bài đăng từ một tài khoản tự nhận là bạn trai cũ, tố cô lăng nhăng trong thời gian hẹn hò. Theo đó, tài khoản mạng xã hội mang tên B.V đăng tải bài viết tố Chang Mây có hành vi phản bội trong lúc yêu đương. Người này cho biết phát hiện sự việc thông qua dữ liệu trên chiếc iPad từng mua tặng bạn gái.

Nguyễn Quỳnh Trang sinh năm 2001, ở Hà Nội. Ngoài nghệ danh Chang Mây, cô còn được bạn bè thân thiết gọi bằng cái tên “Trang điện”. Cô tham gia một số bộ phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Cách em 1 milimet, Gia đình trái dấu…

Gia Linh
