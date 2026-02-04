Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim về BTS

TPO - Đạo diễn người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn từng được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế sẽ ra mắt phim tài liệu dài tập về BTS, ghi lại hành trình tái hợp và sáng tạo âm nhạc của nhóm nhạc đình đám thế giới sau thời gian gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự.

Đạo diễn Bảo Nguyễn theo chân BTS

Phim tài liệu mang tên BTS: The Return do đạo diễn Bảo Nguyễn thực hiện, dự kiến ra mắt trên Netflix vào ngày 27/3. Tác phẩm được sản xuất với sự hợp tác của tập đoàn HYBE và Bighit Music, cùng các đơn vị sản xuất khác.

Nội dung phim theo chân BTS gồm 7 thành viên là RM, Jin, Suga, j-hope, V, Jimin và Jungkook tái hợp tại Los Angeles sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Họ cùng nhau trở lại làm nhạc. Đây là giai đoạn nhóm phải đối diện với những thay đổi cá nhân sau thời gian xa cách, đồng thời tìm cách kết nối lại.

﻿ ﻿ Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim về BTS.

Đạo diễn cho hay BTS: The Return là chân dung về sức bền, tình anh em và sự tái định hình của 7 thành viên. Phim cũng khắc họa những trăn trở của BTS trong việc bắt đầu lại, tôn trọng quá khứ nhưng không để bị chi phối và cùng nhau tiến về phía trước.

Bảo Nguyễn cho biết đây là dự án quy mô lớn, nhiều thách thức, ghi lại quá trình làm nhạc, những khoảnh khắc đời thường, hoài nghi, tiếng cười và sự khám phá lại bản thân của các thành viên.

“Đây là dự án quy mô lớn, nhiều thời điểm tưởng chừng không thể thực hiện. Tôi biết ơn tất cả những người đã góp phần đưa bộ phim thành hình và sẽ chia sẻ thêm những suy nghĩ khi thời điểm ra mắt đến gần", đạo diễn chia sẻ.

Bảo Nguyễn là đạo diễn người Mỹ gốc Việt, được biết đến qua những tác phẩm quốc tế xoay quanh trải nghiệm của người châu Á, đặc biệt là các vấn đề về sắc tộc trong xã hội phương Tây.

Năm 2021, anh được tổ chức Gold House vinh danh trong danh sách 100 người châu Á có ảnh hưởng nhất thế giới. Sau hơn một thập kỷ làm nghề, anh đã thực hiện nhiều phim tài liệu, phim ngắn và điện ảnh, trong đó nổi bật là Be water (2020) - bộ phim về Lý Tiểu Long từng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes.

Livestream tái xuất, album mới và tour diễn toàn cầu

Song song với việc ra mắt phim tài liệu, BTS cũng công bố kế hoạch tái xuất bằng buổi biểu diễn trực tuyến BTS the Comeback Live | Arirang, phát sóng từ quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào 21/3.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng album phòng thu mới Arirang, phát hành ngày 20/3. Đây là album phòng thu đầu tiên của BTS kể từ Map of the Soul: 7 (2020). Album được đặt theo tên một làn điệu dân ca truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, quen thuộc với công chúng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, BTS sẽ khởi động chuyến lưu diễn quy mô lớn kéo dài từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027 để quảng bá album mới. Tour diễn mở màn tại Goyang (Hàn Quốc) vào ngày 9/4, sau đó đi qua nhiều thành phố lớn như Tokyo, Mexico City, Las Vegas, Busan, London, Paris, Chicago, Toronto, Sydney, Bangkok, Hong Kong (Trung Quốc) và Manila, với nhiều đêm diễn liên tiếp tại mỗi điểm dừng.

Ra mắt năm 2013, BTS đã vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu, xây dựng cộng đồng người hâm mộ fan rộng khắp. BTS: The Return mang đến cái nhìn hiếm hoi về giai đoạn chuyển mình quan trọng của nhóm. Các thành viên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và định hình tương lai của BTS trong vai trò những nghệ sĩ và biểu tượng toàn cầu đang không ngừng thay đổi.