Phạm Thu Hà và 40 nghệ sĩ hát nhạc dành cho lễ tình nhân

TPO - Hơn 40 nghệ sĩ của dàn nhạc thính phòng cùng tham gia thu âm live cho đĩa than ra mắt đúng dịp Valentine. Album tập hợp 10 ca khúc trữ tình quen thuộc, thực hiện theo cách nghe chậm rãi, phù hợp với không khí lắng đọng của ngày lễ tình nhân.

Ngày 14/2, Phạm Thu Hà phát hành đĩa than Be My Love gồm 10 ca khúc trữ tình quen thuộc, được thu âm live cùng dàn nhạc thính phòng. Album ra mắt dịp Valentine, tiếp cận chủ đề tình yêu theo hướng cảm xúc lắng đọng, riêng tư.

Loạt ca khúc dành cho Valentine gồm Xin lỗi, Tình nồng, Đời có bao nhiêu ngày vui, Như chưa bắt đầu, Biết mai là bao lâu, Phố mùa đông, Hoa vàng mấy độ, Tiến thoái lưỡng nan, Dư âm, Ru tình. Những ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả được làm mới bằng phần hòa âm mang hơi hướng thính phòng.

Phạm Thu Hà và 40 nghệ sĩ thực hiện album dành cho dịp Valentine.

Chia sẻ về lý do thực hiện album, Phạm Thu Hà cho biết cô không bắt đầu từ kế hoạch dài hơi, chỉ muốn mang đến sản phẩm theo hướng trọn vẹn nhất có thể. “Tôi chọn những ca khúc nằm trong ký ức của mình nhiều năm. Khi hát, tôi không nghĩ đến việc phải làm điều gì mới mẻ, mà chỉ muốn giữ cho cảm xúc thật nhất”, Phạm Thu Hà nói.

Toàn bộ album thu theo hình thức live studio session với dàn nhạc gần 40 nghệ sĩ, hạn chế can thiệp kỹ thuật số. Nữ ca sĩ nói cách làm khiến quá trình thu âm giống buổi biểu diễn. Nếu có sai sót, tất cả phải làm lại từ đầu. Nhưng chính điều đó giữ được sự tự nhiên của bản thu.

Be My Love được phát hành dưới định dạng vinyl. Nữ ca sĩ cho rằng việc nghe đĩa than buộc người nghe dành thời gian và sự chú ý trọn vẹn cho âm nhạc.

Valentine là dịp để nghệ sĩ trở lại bài hát gắn bó lâu năm.

Phạm Thu Hà nhìn nhận album là dịp để cô trở lại với những bài hát gắn bó lâu năm, đồng thời thử nghiệm cách nghe nhạc đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. “Tôi nghĩ tình yêu, cũng như âm nhạc, đôi khi cần được cảm nhận trong sự tĩnh lặng. Không phải lúc nào cũng cần ồn ào hay phô bày”, nữ ca sĩ nói.

Nữ ca sĩ cho biết thêm Valentine trong Be My Love không đặt trong không khí lễ hội rộn ràng, mà được xem như một dịp để con người sống chậm lại. Album không hướng đến các ca khúc mới hay yếu tố xu hướng, mà lựa chọn những giai điệu quen thuộc, đã có vị trí trong ký ức nhiều người nghe.

Phạm Thu Hà ưu tiên hát những bài mình yêu thích, giữ cảm xúc tự nhiên thay vì đặt nặng mục tiêu tạo dấu ấn mới. Nữ ca sĩ xem Be My Love như khoảng lặng trong hành trình làm nghề, có thể hát theo cách mình mong muốn và người nghe có thể thưởng thức âm nhạc trong một không gian yên tĩnh, chậm rãi hơn thường ngày.