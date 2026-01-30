Hoa hậu Thanh Thủy và gần 100 ca sĩ, diễn viên đổ bộ thảm đỏ

TPO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28 diễn ra tại TPHCM tối 30/1. Gần trăm nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ, trong đó thu hút nhất là màn đọ sắc giữa Hoa hậu Thanh Thủy và dàn sao.