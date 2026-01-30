Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy và gần 100 ca sĩ, diễn viên đổ bộ thảm đỏ

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28 diễn ra tại TPHCM tối 30/1. Gần trăm nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ, trong đó thu hút nhất là màn đọ sắc giữa Hoa hậu Thanh Thủy và dàn sao.

z7485013550912-daf37e68c77a46eaaff79afa274e09e7.jpg
z7485013607770-57fe30ed0f458db49b150e481a69a757.jpg
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chọn thiết kế tím xuyên thấu, phom dáng ôm sát cơ thể. Chất liệu mỏng nhẹ được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng gợi cảm. Phần cổ yếm và chân váy đuôi dài giúp tổng thể thêm phần thướt tha trên thảm đỏ.
z7485014172981-6d639daae197b52c09bcfebad2043b89-2483.jpg
z7485014284653-00751616248ba5136dde8070bbad455c-8726.jpg
Soobin diện cardigan đen phối áo thun trắng, quần da ống suông và boots. Điểm nhấn nằm ở hoa cài ngực bản lớn và sợi dây xích vắt chéo thân áo. Tổng thể gọn gàng, hiện đại, có chút hơi hướm retro.
z7485012645173-18ec6523d37a349ed133d9f8f5344d48.jpg
Thúy Ngân xuất hiện với đầm đen quây ngực, kết hợp găng tay dài và điểm nhấn xanh ánh kim ở hai bên hông. Lựa chọn tối giản về màu sắc nhưng cách phối màu giúp nữ diễn viên nổi bật giữa không gian đông người.
z7485014002925-2feb8ee2505c208852b8849a5d1e70ab.jpg
Màn xuất hiện ấn tượng của Thúy Ngân tại thảm đỏ Làn Sóng Xanh lần thứ 28.
z7485012587555-5e8aaa1afde46d2cd32bc1f399d530e1.jpg
z7485047609618-bfc6c4fb6aeda2a8ca1ac4847cc0cb0c.jpg
Em xinh Juky San theo đuổi phong cách trẻ trung với set đồ tông xám gồm áo khoác, bra top và chân váy ngắn. Cách phối layer cùng mũ len mang lại hình ảnh năng động, hiện đại, khác biệt so với lựa chọn dạ hội thường thấy.
z7485047719125-911bc7d102e56ee7c42f2e340f2a1cb2.jpg
Em xinh Lyhan và Maiquinn mang đến sắc thái cá tính với cảm hứng rock - gothic. Trang phục da, corset, chi tiết lông và phụ kiện kim loại tạo nên tổng thể mạnh mẽ, nổi loạn, thu hút ánh nhìn ngay khi bước lên thảm đỏ.
z7485011681417-ae47d3af39afabea280101bb98ccf0fb.jpg
z7485012247638-12d75e67fcaa73d3b7b370d0fb187932.jpg
z7485012587556-cab7fcdc4bd1cd4ce1120ec6e3e876f3.jpg
z7485012473810-3f7ca953eac589392e20dabb9ea5b402.jpg
Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J, Muội và Lamoon (từ trái sang) mang đến hình ảnh các em xinh phá cách nhất thảm đỏ, đậm tinh thần thời trang.
z7485011228464-e34e5347fe8832ee91aa0261fffcdb99.jpg
Hoàng Duyên nổi bật với trang phục tông đỏ rượu vang. Thiết kế kết hợp áo khoác lông, shorts và thắt lưng bản lớn tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa mang hơi hướm sân khấu.
z7485012870318-9959d96313741342ad8149f061f0a606.jpg
Phùng Khánh Linh diện đầm cúp ngực đen trắng với chân váy phồng lớn. Phom dáng cổ điển được làm mới bằng phối màu tương phản, giúp nữ ca sĩ trở nên nổi bật mà vẫn giữ nét thanh lịch.
z7485010946808-ba92a7bf2e9e25117e641fbd8e68c54b.jpg
Hòa Minzy chọn váy trắng lệch vai, kiểu dáng bồng xòe. Thiết kế tôn lên vẻ dịu dàng, phù hợp với hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ trên thảm đỏ.
z7485011398312-6be262b608e4f08a9c38aa4eaefbd3e0.jpg
Võ Hạ Trâm gây chú ý với đầm vàng ánh kim, phần áo choàng voan rủ hai bên tạo hiệu ứng thị giác như đôi cánh. Trang phục mang cảm hứng hoàng gia, giúp cô trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện.
z7485011114996-9371194ef7d2b81182a2c13d64779f68.jpg
z7485011343804-ad2c9dc3ceb93f442c314be5a0c80857.jpg
z7485012360476-69c8f9d7aca2d201ada456c48719d099.jpg
Hứa Kim Tuyền và Gil Lê cùng diện áo dài đỏ, trong khi Nguyễn Văn Chung (giữa) trung thành với suit khi bước lên thảm đỏ.
z7485011794925-22095df20e402fa61cd8f2af3d0114b2.jpg
z7485012020243-dab9dea1e7b91ec23403e13cf4eb1e21.jpg
Chi Pu xuất hiện với thiết kế ánh xanh, phần cổ áo đính kết họa tiết cầu kỳ. Chi tiết áo choàng mỏng phía sau tạo hiệu ứng mềm mại, tôn vẻ sang trọng. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi chọn đầm ngắn ánh kim tông vàng đồng, phối cùng khăn choàng voan. Trang phục mang hơi hướm sân khấu, trẻ trung nhưng vẫn giữ sự lộng lẫy cần có trên thảm đỏ.
z7485012020300-b4d068bb47a34529882372056454db38.jpg
Hoàng Dũng gây chú ý với suit xanh ánh kim phối sơ mi nâu satin. Giọng ca Nàng thơ có cách phối màu táo bạo nhưng hài hòa, tạo điểm nhấn khác biệt giữa dàn khách mời.
z7485012928543-7e9ae9a5e81338309ea9c62650b268dc.jpg
z7485012928655-935c512b2c19dc3ec811cf77de2af411.jpg
z7485013098605-2e6415e29fbc61ce2df7ee7b71e2024f.jpg
z7485013155937-439d4e1d0b7bca53e90efa6143de9b78.jpg
Ê-kíp Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hạ Anh đa dạng phong cách khi bước lên thảm đỏ.
z7485013832378-f4c3fe67af0cd654aa83659320352449.jpg
z7485013945655-0b6c691e60d0e8e94049a85ad282e9d3.jpg
z7485014060123-d777d05fb34ce0f85b9d80445e937a89.jpg
z7485014114569-4833ca95e61510e3703434cf9b1a2463.jpg
Dàn Anh trai say hi mùa 2 gồm Otis Đỗ Nhật Trường, Ogenus, Jaysonlei và Nhâm Phương Nam (từ trái sang) đổ bộ thảm đỏ từ sớm. Otis Đỗ Nhật Trường chọn áo khoác họa tiết phối quần ống rộng, tạo hình hiện đại, có chút phá cách. Ogenus diện áo măng tô nâu dài, kết hợp kính màu, mang lại cảm giác phóng khoáng. Jaysonlei xuất hiện với set đồ nhung xanh cobalt, phong cách trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Nhâm Phương Nam chọn suit đỏ nâu cùng chi tiết khăn vắt cổ, tạo tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.
z7485013325421-cac1370f1034356c9f0a66b830f7b8ed.jpg
z7485010890078-4650972c460181eaae8fd69da842a3ab.jpg
Dillan Hoàng Phan phối áo sơ mi trắng, ghi lê da và quần suông tối màu. Cách phối layer mang lại hình ảnh cá tính. Anh trai Hải Nam diện suit đen cổ mở, quần phom rộng. Lựa chọn tối giản, tập trung vào thần thái.
z7485011285394-36a66a46f4a8dfa48369d2792884e65c.jpg
z7485011568222-abd090ede25ffe3a6a4942c51b80df0b.jpg
z7485013041853-4ff27ccf6a083747a2c24e2df4169256.jpg
JSol kết hợp áo bomber, quần jeans và tông đỏ nổi bật. Trang phục mang tinh thần trẻ trung, gần gũi (ngoài cùng bên trái). Bùi Trường Linh (ảnh giữa) chọn suit trắng phối khăn đỏ, tạo hình nổi bật giữa thảm đỏ. Mason Nguyễn và Khôi Vũ ưu tiên trang phục mang hơi hướng truyền thống với áo dài tối màu, nhấn vào sự nền nã.
Trạch Dương - Hồng Phúc
