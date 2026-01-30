Hoa hậu Thanh Thủy và gần 100 ca sĩ, diễn viên đổ bộ thảm đỏ

TPO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28 diễn ra tại TPHCM tối 30/1. Gần trăm nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ, trong đó thu hút nhất là màn đọ sắc giữa Hoa hậu Thanh Thủy và dàn sao.
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chọn thiết kế tím xuyên thấu, phom dáng ôm sát cơ thể. Chất liệu mỏng nhẹ được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng gợi cảm. Phần cổ yếm và chân váy đuôi dài giúp tổng thể thêm phần thướt tha trên thảm đỏ.
Soobin diện cardigan đen phối áo thun trắng, quần da ống suông và boots. Điểm nhấn nằm ở hoa cài ngực bản lớn và sợi dây xích vắt chéo thân áo. Tổng thể gọn gàng, hiện đại, có chút hơi hướm retro.
Em xinh Juky San theo đuổi phong cách trẻ trung với set đồ tông xám gồm áo khoác, bra top và chân váy ngắn. Cách phối layer cùng mũ len mang lại hình ảnh năng động, hiện đại, khác biệt so với lựa chọn dạ hội thường thấy.
Em xinh Lyhan và Maiquinn mang đến sắc thái cá tính với cảm hứng rock - gothic. Trang phục da, corset, chi tiết lông và phụ kiện kim loại tạo nên tổng thể mạnh mẽ, nổi loạn, thu hút ánh nhìn ngay khi bước lên thảm đỏ.
Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J, Muội và Lamoon (từ trái sang) mang đến hình ảnh các em xinh phá cách nhất thảm đỏ, đậm tinh thần thời trang.
Hoàng Duyên nổi bật với trang phục tông đỏ rượu vang. Thiết kế kết hợp áo khoác lông, shorts và thắt lưng bản lớn tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa mang hơi hướm sân khấu.
Hứa Kim Tuyền và Gil Lê cùng diện áo dài đỏ, trong khi Nguyễn Văn Chung (giữa) trung thành với suit khi bước lên thảm đỏ.
Chi Pu xuất hiện với thiết kế ánh xanh, phần cổ áo đính kết họa tiết cầu kỳ. Chi tiết áo choàng mỏng phía sau tạo hiệu ứng mềm mại, tôn vẻ sang trọng. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi chọn đầm ngắn ánh kim tông vàng đồng, phối cùng khăn choàng voan. Trang phục mang hơi hướm sân khấu, trẻ trung nhưng vẫn giữ sự lộng lẫy cần có trên thảm đỏ.
Ê-kíp Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hạ Anh đa dạng phong cách khi bước lên thảm đỏ.
Dàn Anh trai say hi mùa 2 gồm Otis Đỗ Nhật Trường, Ogenus, Jaysonlei và Nhâm Phương Nam (từ trái sang) đổ bộ thảm đỏ từ sớm. Otis Đỗ Nhật Trường chọn áo khoác họa tiết phối quần ống rộng, tạo hình hiện đại, có chút phá cách. Ogenus diện áo măng tô nâu dài, kết hợp kính màu, mang lại cảm giác phóng khoáng. Jaysonlei xuất hiện với set đồ nhung xanh cobalt, phong cách trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Nhâm Phương Nam chọn suit đỏ nâu cùng chi tiết khăn vắt cổ, tạo tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.
Dillan Hoàng Phan phối áo sơ mi trắng, ghi lê da và quần suông tối màu. Cách phối layer mang lại hình ảnh cá tính. Anh trai Hải Nam diện suit đen cổ mở, quần phom rộng. Lựa chọn tối giản, tập trung vào thần thái.
JSol kết hợp áo bomber, quần jeans và tông đỏ nổi bật. Trang phục mang tinh thần trẻ trung, gần gũi (ngoài cùng bên trái). Bùi Trường Linh (ảnh giữa) chọn suit trắng phối khăn đỏ, tạo hình nổi bật giữa thảm đỏ. Mason Nguyễn và Khôi Vũ ưu tiên trang phục mang hơi hướng truyền thống với áo dài tối màu, nhấn vào sự nền nã.