Maestro of Beauty 2025 khép lại với đêm chung kết đầy cảm xúc

Sau hành trình hơn nửa năm chuẩn bị và 5 tháng ghi hình với nhiều thử thách chuyên môn khắt khe, chương trình truyền hình thực tế Maestro of Beauty – Bậc Thầy Của Biến Hóa 2025 đã chính thức khép lại bằng đêm chung kết ghi hình tại phim trường Bình Minh vào ngày 26/1/2026. Đêm thi đánh dấu thời khắc tôn vinh những nghệ sĩ trang điểm đứng sau ánh đèn sân khấu – những “bậc thầy” thầm lặng góp phần tạo nên diện mạo và cảm xúc cho nghệ thuật trình diễn.

Vượt qua nhiều vòng thi căng thẳng, Ban tổ chức đã công bố Top 5 xuất sắc nhất của mùa giải gồm: Quán quân Hà Vy, Á quân 1 My Du, Á quân 2 Trọng Nghĩa, Á quân 3 Thiên Hương Dương và Á quân 4 Tiffany Thương Phạm. Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc cá nhân riêng, thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và tinh thần biến hóa đúng với chủ đề cuộc thi.

Đêm chung kết diễn ra với ba vòng thi liên tiếp, đòi hỏi thí sinh không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có chiều sâu văn hóa và khả năng trình diễn. Ở vòng đầu tiên, Top 20 thí sinh đại diện cho 20 quốc gia xuất hiện trong trang phục truyền thống đặc trưng, tự thực hiện phần trang điểm để khắc họa bản sắc văn hóa, con người và tinh thần của quốc gia mình lựa chọn.

Bước sang vòng hai, mỗi thí sinh có 5 phút trình diễn một tiết mục nghệ thuật nhằm giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Việt Nam. Đây được xem là điểm nhấn của chương trình khi lần đầu tiên nghệ thuật trang điểm được đặt trong mối liên kết trực tiếp với di sản văn hóa dân tộc, cho phép người làm nghề kể câu chuyện văn hóa thông qua từng đường cọ và bố cục tạo hình.

Vòng thi cuối cùng là phần ứng xử, nơi các thí sinh thể hiện quan điểm nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và nhận thức về trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ làm đẹp trong bối cảnh hiện đại. Phần thi này góp phần hoàn thiện chân dung người chiến thắng không chỉ ở tay nghề, mà còn ở bản lĩnh và chiều sâu tư duy.

Đêm chung kết Maestro of Beauty 2025 quy tụ dàn Ban giám khảo đông đảo và uy tín, đứng đầu là Chuyên gia tạo mẫu tóc Trang Dona, cùng nhiều tên tuổi trong các lĩnh vực làm đẹp, nghệ thuật, thời trang và truyền thông. Với chuyên môn đa dạng, Ban giám khảo đã mang đến những nhận xét chuyên sâu, công tâm và có giá trị tham chiếu nghề nghiệp cho cộng đồng làm đẹp.

Bên cạnh các phần thi, đêm chung kết còn được dàn dựng như một không gian thưởng thức nghệ thuật với sự góp mặt của ca sĩ Nhật Huyền cùng những giai điệu giàu chất văn hóa, và nhóm nhạc AEONUS, mang đến không khí trẻ trung, hiện đại, góp phần tạo nên sắc thái cảm xúc trọn vẹn cho chặng cuối của hành trình.

Chia sẻ tại đêm chung kết, Host kiêm Nhà sản xuất Wendy Nguyễn cho biết Maestro of Beauty 2025 là một hành trình nhiều thử thách không chỉ với thí sinh mà với cả ê-kíp thực hiện. Theo cô, việc xây dựng một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho nghệ sĩ làm đẹp đòi hỏi sự kiên định từ ý tưởng đến cách triển khai, bởi đây là lần đầu tiên những người đứng sau ánh đèn sân khấu được đặt ở vị trí trung tâm của một sân chơi chuyên nghiệp.

Theo Wendy Nguyễn, Maestro of Beauty được xây dựng với mục tiêu dài hạn là góp phần nâng cao vị thế của nghệ thuật trang điểm tại Việt Nam, hướng tới một cộng đồng làm nghề chuyên nghiệp, tôn trọng giá trị văn hóa và không ngừng học hỏi. “Đêm chung kết hôm nay là điểm kết thúc của mùa giải 2025, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những hành trình mới của các Maestro bước ra từ chương trình,” cô khẳng định.

Khép lại mùa giải 2025, Maestro of Beauty – Bậc Thầy Của Biến Hóa không chỉ tìm ra Quán quân xứng đáng mà còn khẳng định vị thế là một sân chơi chuyên nghiệp dành cho nghệ sĩ làm đẹp tại Việt Nam. Chương trình được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cho việc đưa nghệ thuật trang điểm Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng và từng bước khẳng định dấu ấn trên bản đồ sáng tạo và thẩm mỹ quốc tế.