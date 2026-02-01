Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Vũ Mạnh Cường có gì mà vượt qua Trấn Thành

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vượt qua Trấn Thành và nhiều MC quen thuộc để giành giải Người dẫn chương trình xuất sắc tại Mai Vàng lần thứ 31, Vũ Mạnh Cường có những chia sẻ về việc được nhận cúp chiến thắng.

Từ giữa tuần, hàng loạt giải thưởng lớn được tổ chức tại TPHCM. Một trong số đó là Mai Vàng. Sự kiện trao giải quy tụ đông đảo diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ trên cả nước. Lễ trao giải gồm 16 hạng mục chính thuộc nhiều lĩnh vực như phim truyền hình, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc…

Gây chú ý nhất là hạng mục Người dẫn chương trình xuất sắc, với chiến thắng thuộc về Vũ Mạnh Cường. Anh vượt qua các đề cử gồm Trấn Thành, Phí Linh, Anh Tuấn và Nguyên Khang để nhận cúp vàng. Sau đêm trao giải, kết quả Vũ Mạnh Cường vượt mặt Trấn Thành gây chú ý khắp các diễn đàn. Đây là hạng mục đề cử có sự cạnh tranh cao, quy tụ MC quen thuộc với khán giả truyền hình.

mai-vang-31-4.jpg
mai-vang-31-11-1.jpg
Vũ Mạnh Cường trong khoảnh khắc nhận giải Người dẫn chương trình xuất sắc tại Mai Vàng lần thứ 31.

Vũ Mạnh Cường cũng chính là người dẫn dắt lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Từ vị trí người dẫn dắt, anh bước vào nhận giải khi được xướng tên. Khoảnh khắc nhận cúp và hoa từ nghệ sĩ Hồng Vân và Minh Nhí, nam MC không kiềm được cảm xúc.

“Khi nãy tôi đứng bên kia để dẫn chương trình, bây giờ đứng đây để nhận cúp. Quãng đường chỉ vài bước chân thôi nhưng hành trình rất dài. Nếu không có sự cố gắng của bản thân và tình cảm yêu thương của khán giả, tôi khó có thể bước đến”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp Tình ca xuyên Việt và khán giả, những người đã theo dõi anh qua nhiều chương trình, từ talk show đến những sân khấu nghệ thuật lớn.

van-nghe-si-tieu-bieu-dieu-hanh-7.jpg
concert-quoc-gia-dac-biet-26.jpg
Trong năm qua, Vũ Mạnh Cường tham gia nhiều chương trình chính luận, sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng.

“Tôi không thấy mình chiến thắng ai cả. Tôi chỉ thấy mình đã chiến thắng được nỗi lo âu của bản thân để kiên trì với sự tử tế”, anh nói về việc vượt qua những đồng nghiệp tên tuổi trong cùng hạng mục.

Sau chương trình, Vũ Mạnh Cường nói anh chọn làm nghề theo cách bền bỉ. Nam MC cảm ơn khán giả cho cơ hội được lao động, có thêm niềm tin rằng nếu cố gắng làm việc, quả ngọt sẽ đến, "đôi khi chỉ từ vài bước chân".

Trong năm qua, anh xuất hiện ở chương trình chính luận, sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, bên cạnh các talk show đi sâu vào số phận con người và những sân khấu âm nhạc như Tình ca xuyên Việt.

Trạch Dương
#Giải thưởng Mai Vàng #Vượt mặt Trấn Thành #Nghệ thuật và truyền hình #Chặng đường sự nghiệp Vũ Mạnh Cường #Người dẫn chương trình xuất sắc #Hoạt động văn hóa chính trị #Sự kiện thảm đỏ TPHCM #Nghệ sĩ và truyền thông Việt Nam #Chương trình chính luận và sân khấu #Cuộc đua nhạc Việt mùa Tết

Cùng chuyên mục