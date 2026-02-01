Vũ Mạnh Cường có gì mà vượt qua Trấn Thành

TPO - Vượt qua Trấn Thành và nhiều MC quen thuộc để giành giải Người dẫn chương trình xuất sắc tại Mai Vàng lần thứ 31, Vũ Mạnh Cường có những chia sẻ về việc được nhận cúp chiến thắng.

Từ giữa tuần, hàng loạt giải thưởng lớn được tổ chức tại TPHCM. Một trong số đó là Mai Vàng. Sự kiện trao giải quy tụ đông đảo diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ trên cả nước. Lễ trao giải gồm 16 hạng mục chính thuộc nhiều lĩnh vực như phim truyền hình, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc…

Gây chú ý nhất là hạng mục Người dẫn chương trình xuất sắc, với chiến thắng thuộc về Vũ Mạnh Cường. Anh vượt qua các đề cử gồm Trấn Thành, Phí Linh, Anh Tuấn và Nguyên Khang để nhận cúp vàng. Sau đêm trao giải, kết quả Vũ Mạnh Cường vượt mặt Trấn Thành gây chú ý khắp các diễn đàn. Đây là hạng mục đề cử có sự cạnh tranh cao, quy tụ MC quen thuộc với khán giả truyền hình.

Vũ Mạnh Cường trong khoảnh khắc nhận giải Người dẫn chương trình xuất sắc tại Mai Vàng lần thứ 31.

Vũ Mạnh Cường cũng chính là người dẫn dắt lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Từ vị trí người dẫn dắt, anh bước vào nhận giải khi được xướng tên. Khoảnh khắc nhận cúp và hoa từ nghệ sĩ Hồng Vân và Minh Nhí, nam MC không kiềm được cảm xúc.

“Khi nãy tôi đứng bên kia để dẫn chương trình, bây giờ đứng đây để nhận cúp. Quãng đường chỉ vài bước chân thôi nhưng hành trình rất dài. Nếu không có sự cố gắng của bản thân và tình cảm yêu thương của khán giả, tôi khó có thể bước đến”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp Tình ca xuyên Việt và khán giả, những người đã theo dõi anh qua nhiều chương trình, từ talk show đến những sân khấu nghệ thuật lớn.

Trong năm qua, Vũ Mạnh Cường tham gia nhiều chương trình chính luận, sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng.

“Tôi không thấy mình chiến thắng ai cả. Tôi chỉ thấy mình đã chiến thắng được nỗi lo âu của bản thân để kiên trì với sự tử tế”, anh nói về việc vượt qua những đồng nghiệp tên tuổi trong cùng hạng mục.

Sau chương trình, Vũ Mạnh Cường nói anh chọn làm nghề theo cách bền bỉ. Nam MC cảm ơn khán giả cho cơ hội được lao động, có thêm niềm tin rằng nếu cố gắng làm việc, quả ngọt sẽ đến, "đôi khi chỉ từ vài bước chân".

Trong năm qua, anh xuất hiện ở chương trình chính luận, sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, bên cạnh các talk show đi sâu vào số phận con người và những sân khấu âm nhạc như Tình ca xuyên Việt.