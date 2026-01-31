Phương Mỹ Chi xin lỗi

TPO - Tiết mục biểu diễn tại Làn Sóng Xanh 2025 của Phương Mỹ Chi tạo nhiều ý kiến trái chiều, bị so sánh với sân khấu của Jennie (BlackPink). Trước những nghi vấn đạo nhái, nữ ca sĩ lên tiếng và gửi lời xin lỗi khán giả.

Tại Làn Sóng Xanh 2025 tối 30/1, Phương Mỹ Chi diễn Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng. Tiết mục của nữ ca sĩ có sự hỗ trợ của dàn vũ công đông đảo.

Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Trên Threads, một bộ phận khán giả cho rằng sân khấu của nữ ca sĩ có nhiều điểm tương đồng với màn biểu diễn của Jennie (BlackPink) tại Melon Music Awards 2025. Từ bố cục sân khấu, phong cách đeo kính cho đến một số động tác vũ đạo na ná nữ thần tượng người Hàn Quốc.

Phương Mỹ Chi bị tố đạo nhái sân khấu của Jennie (phải).

Tối 31/1, Phương Mỹ Chi lên tiếng về những nghi vấn đạo nhái. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy vinh hạnh có cơ hội biểu diễn trong đêm trao giải đặc biệt, coi đây là thử thách nhưng vẫn rất đỗi tự hào.

Giọng ca 23 tuổi khẳng định sau mỗi lần đứng trên sân khấu, điều cô quan tâm nhất luôn là cảm nhận của khán giả. Nữ ca sĩ cho rằng sự độc bản trong hành trình nghệ thuật là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được công nhận, đó là giá trị mà người hâm mộ trân trọng và gìn giữ.

Theo Phương Mỹ Chi, việc phần trình diễn khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn về tính độc bản, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các nghệ sĩ khác là điều cô không mong muốn. “Điều này không phù hợp với định hướng làm rõ giá trị âm nhạc và cá tính nghệ thuật mà tôi đang theo đuổi”, cô nói. Ca sĩ khẳng định sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh trong thời gian tới.

Nữ ca sĩ cho biết năm 2025 là hành trình không ngừng khai phá tiềm năng bản thân, với mong muốn hiểu rõ hơn khán giả yêu mến điều gì ở Phương Mỹ Chi. Cô hy vọng khán giả tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành trong âm nhạc cũng như tâm huyết mà cô dành cho nghệ thuật.

Khép lại chia sẻ, Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi khán giả vì phần trình diễn chưa mang đến trải nghiệm trọn vẹn. "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến sự trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, tôi và ê-kíp đã thống nhất không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả nền tảng", ca sĩ nói.