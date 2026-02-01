Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Minh Vũ

TPO - Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.

Tối 29/1, Dương Mịch tham gia Buổi lễ trao giải vinh danh phim truyền hình Trung Quốc hàng năm, do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) tổ chức. Tại đây, cô giành được giải thưởng Nữ diễn viên của năm với vai diễn Ninh Tú Tú trong phim Sinh vạn vật. Đây có thể nói là giải thưởng về diễn xuất có uy tín mà Dương Mịch đạt được lần đầu trong sự nghiệp.

Dương Mịch bắt đầu đóng phim trưởng thành từ năm 2004. Trong sự nghiệp, cô có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá không ổn định, trồi sụt qua mỗi tác phẩm. Phong độ diễn xuất của cô phụ thuộc nhiều vào kịch bản, bạn diễn.

Chính vì vậy, dù nổi tiếng nhiều năm, Dương Mịch chỉ nhận được những giải thể hiện sự yêu thích của khán giả hay sức ảnh hưởng với người xem. Đây là những giải thưởng mang tính chất động viên, ít có giá trị về chuyên môn.

duong-mich1.jpg
duong-mich2.jpg
Dương Mịch giành giải Nữ diễn viên của năm do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trao. Năm 2025, Lưu Diệc Phi cũng thắng giải này với phim Câu chuyện hoa hồng.

Giải thưởng CMG mới tổ chức lần thứ 4, tuy nhiên giải do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (tổng hợp các kênh CCTV) tổ chức, với ý nghĩa vinh danh vai diễn được thể hiện xuất sắc, có thành tích tốt khi chiếu trên đài CCTV. Chính vì vậy, giải thưởng mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn các cúp về độ yêu thích. Đây cũng là lần hiếm hoi Dương Mịch được công nhận thành công về mặt diễn xuất khi thể hiện nhân vật. Thậm chí, cô còn được vinh danh với Thị hậu Tôn Lệ trong cùng sự kiện.

Đáng nói, Sinh vạn vật là tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, yêu cầu độ khó cao về xây dựng nhân vật. Ở độ tuổi của Dương Mịch, các diễn viên nữ không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình thần tượng, họ bắt buộc phải chuyển sang dòng phim chính kịch, với các đề tài về xã hội gia đình. Việc Dương Mịch đạt được thành công với Sinh vạn vật, mở ra tương lai mới cho cô. Nữ diễn viên sẽ không bị thị trường đào thải, phải đóng vai phụ, thể hiện các nhân vật mẹ kế dì ghẻ như Trần Kiều Ân, Vương Diễm...

Bên cạnh đó, sự thành công cả tỷ suất người xem (rating), lượt xem và danh tiếng cũng cứu vớt sự nghiệp Dương Mịch. Năm 2024, tên tuổi của cô trượt dài vì 3 phim liên tiếp thất bại là Hồ yêu tiểu hồng nương, Cáp Nhĩ Tân 1944 Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.

duong-mich11-1531.jpg
Bộ phim Sinh vạn vật giúp Dương Mịch đảo ngược tình thế khi năm 2024 thất bại liên tiếp.

Theo Sina, hiện tại Dương Mịch sẵn sàng đóng vai nhỏ ở dự án điện ảnh lớn chất lượng, hoặc nhận các bộ phim truyền hình thuộc dòng phim chính kịch có chiều sâu, thay vì đóng nhiều phim ngôn tình. Nhờ đó, các vai diễn của cô trở nên đa dạng. Mới đây, Dương Mịch đã nỗ lực để tham gia trong dự án phim điện ảnh Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong khi trước đó, Dương Mịch thường bị chê vì đóng phim điện ảnh "rác". Nỗ lực xây dựng lại danh tiếng của nữ diễn viên nhận được đánh giá cao của công chúng.

Minh Vũ
#Dương Mịch #Sinh vạn vật #Ninh Tú Tú #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục