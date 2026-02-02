Kỳ tích tại Grammy 2026

TPO - Rosé không giành giải nào tại Grammy 2026 dù được đề cử và biểu diễn trên sân khấu chính, trong khi Kpop lần đầu làm nên lịch sử với chiến thắng của "Golden" - ca khúc nhạc phim "Kpop Demon Hunters".

Kpop giành giải Grammy đầu tiên

Sau nhiều năm được xem là “vùng trũng” khó chinh phục, Grammy cuối cùng đã gọi tên Kpop. Ca khúc Golden trong phim hoạt hình Netflix Kpop Demon Hunters giúp Hàn Quốc lần đầu giành chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới.



Golden được vinh danh ở hạng mục Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh (Best Song Written for Visual Media).

Đây là giải thưởng trao cho các nhạc sĩ, nhà sáng tác ca khúc. Những người đứng sau Golden gồm EJAE (Lee Jae), Teddy, 24 và nhóm IDO (Lee Yoo-han, Kwak Jung-gyu, Nam Hee-dong) cùng nhận vinh dự này. Đây cũng là lần đầu các nhạc sĩ, nhà sản xuất Kpop giành chiến thắng tại Grammy.

EJAE (bên trái) và Mark Sonnenblick (bên phải) nhận giải Bài hát hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh với ca khúc "Golden" của nhóm "KPop Demon Hunters" trên sân khấu trong Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 68 tại Nhà hát Peacock, ngày 2/2, ở Los Angeles, California. Ảnh: Yonhap

Ngay sau khi kết quả được công bố, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin.

New York Times đánh giá chiến thắng của Golden là khoảnh khắc Kpop phá vỡ bức tường mà nhiều năm qua chưa thể vượt qua, gọi Kpop Demon Hunters là một trong những sản phẩm văn hóa toàn cầu có sức ảnh hưởng mạnh nhất năm 2025.

Tạp chí Variety cũng dành nhiều lời ca ngợi khi nhận định Golden là ca khúc Kpop đầu tiên trong lịch sử đoạt Grammy, trích dẫn câu hát “It’s our moment” (Đây là khoảnh khắc của chúng ta) để khẳng định đây chính là thời điểm của Kpop. Variety còn tiết lộ Golden đang được xem là ứng viên nặng ký cho hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc tại Oscar vào tháng 3 tới.

Trong nhiều năm, Grammy được xem là rào cản lớn với Kpop. Dù BTS từng 5 lần được đề cử, nhóm vẫn chưa thể chạm tay vào kèn vàng. Chiến thắng của Golden được giới quan sát đánh giá là cột mốc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Kpop tại thị trường âm nhạc hàn lâm phương Tây.

Rosé "trắng tay" tại Grammy 2026

Rosé ra về tay không tại Grammy 2026, diễn ra sáng 2/2 (giờ Việt Nam) tại Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ).

Nữ thần tượng từ nhóm BlackPink vụt mất kèn vàng ở hai trong sáu hạng mục chính, gồm Ca khúc của năm và Bản ghi âm của năm. Đúng như dự đoán, luther của Kendrick Lamar, SZA thắng Bản ghi âm của năm. Trong khi đó, Wildflower do Billie Eilish đồng sáng tác cùng anh trai Finneas O'Connell trở thành Bài hát của năm.

Rosé (trái) và Bruno Mars ra về tay không sau Grammy 2026.

Ngoài ra, Rosé không thể chiến thắng Trình diễn pop song ca/nhóm xuất sắc, dù đây là hạng mục người hâm mộ kỳ vọng nhất bởi có sự góp mặt của Bruno Mars. Giải thưởng này thuộc về Defying Gravity do Cynthia Erivo và Ariana Grande thể hiện.

Kết quả trên đồng nghĩa với việc các ca khúc Kpop khác cùng được đề cử ở hạng mục này như Golden (OST phim Kpop Demon Hunters) hay Gabriela của Katseye cũng không đạt giải.

Trước đó, APT. từng giành giải Ca khúc của năm tại MTV Video Music Awards hồi tháng 9/2025, qua đó làm dấy lên kỳ vọng Rosé có thể chạm tay vào cúp Grammy. Ca khúc này cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc Mỹ, khi vươn lên vị trí số 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trụ hạng suốt 45 tuần. Đây là thành tích cao nhất và thời gian trụ hạng dài nhất của một nữ nghệ sĩ solo Kpop trên bảng xếp hạng này.

Tại lễ trao giải Grammy 2026, Rosé còn được lựa chọn là nghệ sĩ biểu diễn, góp mặt trên sân khấu chính của sự kiện. Nữ ca sĩ diện áo trắng không tay kết hợp cà vạt, mở màn tiết mục bằng nụ hôn lên má Bruno Mars.