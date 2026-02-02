Chiếc váy làm lu mờ thảm đỏ Grammy 2026

TPO - Chappell Roan chắc chắn là ngôi sao có màn trình diễn thảm đỏ gây sốc nhất lễ trao giải Grammy năm nay. Chiếc váy mặc như không khiến cô trở thành người dẫn đầu dàn sao mặc xấu nhất tại đêm tiệc lớn nhất của ngành âm nhạc thế giới.