Chiếc váy làm lu mờ thảm đỏ Grammy 2026

TPO - Chappell Roan chắc chắn là ngôi sao có màn trình diễn thảm đỏ gây sốc nhất lễ trao giải Grammy năm nay. Chiếc váy mặc như không khiến cô trở thành người dẫn đầu dàn sao mặc xấu nhất tại đêm tiệc lớn nhất của ngành âm nhạc thế giới.
Tối 1/2 (giờ địa phương), lễ trao giải Grammy diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Crypto.com ở Los Angeles, Mỹ. Như thường lệ, thời trang thảm đỏ nhận được sự chú ý lớn của truyền thông thế giới. Nếu năm 2025 có màn xuất hiện khỏa thân của vợ Kanye West làm lu mờ tất cả, danh hiệu gây sốc nhất năm nay chắc chắn thuộc về Chappell Roan. Ảnh: Getty Images.
Nữ ca sĩ sinh năm 1998 luôn nổi tiếng với phong cách dị biệt và táo bạo. Lần này, cô xuất hiện với chiếc váy xuyên thấu mỏng tang một trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, ngoài việc thu hút sự chú ý, thiết kế của nhà mốt Mugler không được đánh giá cao về mặt thời trang. Roan bị xếp vào danh sách sao mặc xấu nhất Grammy 2026. Ảnh: Getty Images.
Ngôi sao truyền hình Canada Keltie Knight táo bạo và quyến rũ với váy cắt xẻ. Ảnh: Getty Images.
Ari Lennox (trái) và Kehlani đều chọn thương hiệu Valdrin Sahiti, nhưng bộ cánh của Ari được đánh giá cao hơn. Kehlani bị xếp vào dàn sao mặc xấu. Ảnh: Getty Images
Heidi Klum mặc váy làm từ chất liệu latex của Marina Hoermanseder. Siêu mẫu Đức chắc chắn thu hút sự chú ý, nhưng không phải theo hướng tích cực. Cô cũng bị xếp vào danh sách sao mặc xấu. Ảnh: Getty Images