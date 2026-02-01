NSƯT Đỗ Kỷ: 'Sau khi nghỉ hưu, tôi đắt show'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - NSƯT Đỗ Kỷ cho biết sau khi nghỉ hưu, ông được nhiều cuộc thi nhan sắc mời làm giám khảo. Ông cho rằng thông qua quá trình tham gia các cuộc thi, phụ nữ Việt Nam có cơ hội trang bị kiến thức về văn hóa, lịch sử, ứng xử xã hội và hội nhập quốc tế.

NSƯT Đỗ Kỷ vừa được công bố đảm nhận vai trò giám khảo của hai cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026) và Miss Multicultural World 2026 đều diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm.

Các cuộc thi với mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và vẻ đẹp bền vững của phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ trên toàn thế giới. Trước đó, NSƯT Đỗ Kỷ từng nhiều lần đảm nhận vị trí giám khảo ở các cuộc thi sắc đẹp.

NSƯT Đỗ Kỷ đảm nhận vai trò giám khảo chấm thi nhan sắc.

Ông chia sẻ cảm thấy vui vì sau khi về hưu được mời tham dự chấm thi nhiều cuộc thi hoa hậu. "Qua các cuộc thi, tôi hy vọng rằng phụ nữ Việt Nam, dù đã có tuổi, hãy tích cực tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và vươn ra quốc tế để thể hiện sự tự hào của người phụ nữ Việt Nam", NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ. Đánh giá về vai trò của các cuộc thi sắc đẹp hiện nay, NSƯT Đỗ Kỷ cho rằng đây không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tri thức và kỹ năng sống cho thí sinh. Thông qua quá trình tham gia, các bạn trẻ có cơ hội được trang bị kiến thức về văn hóa, lịch sử, ứng xử xã hội và hội nhập quốc tế.

Đỗ Kỷ sinh năm 1961 tại Hà Nội, được biết đến qua các bộ phim như Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Trái tim có nắng, Nơi giấc mơ tìm về... Đỗ Kỷ từng giữ chức trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn và phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đỗ Kỷ được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011.

Ngoài NSƯT Đỗ Kỷ, giám khảo của hai cuộc thi còn có NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Thanh Hương...

Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức ngày 5/4, trong khi chung kết Miss Multicultural World 2026 diễn ra ngày 28/6.

Ban tổ chức cho biết các phần thi được thiết kế đậm yếu tố nghệ thuật đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, chung kết hai cuộc thi sẽ không có phần thi bikini. Ban tổ chức cho biết phần thi bikini được tổ chức như một vòng thi phụ, diễn ra ở các địa điểm khác, không phải ở Nhà hát Hồ Gươm.

Duy Nam
