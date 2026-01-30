Người đẹp Nga đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025

TPO - Người đẹp Nga - Varvara Yakovenko đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025 trong đêm chung kết được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào tối 29/1. Đại diện Việt Nam - Thu Ngân dừng chân ở top 23.

Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 đã diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào tối 29/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Nga - Varvara Yakovenko. Kết quả này không bất ngờ vì cô được đánh giá cao ngay từ đầu mùa giải.

Varvara 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Người đẹp cũng thích các hoạt động kết nối với thiên nhiên qua những chuyến đi bộ dài.

Người đẹp Nga đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Tân hoa hậu theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Ukraine.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Cuba, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Thái Lan, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Tanzania, Á hậu 4 thuộc về người đẹp Philippines, Á hậu 5 thuộc về người đẹp Ecuador, Á hậu 6 thuộc về người đẹp Kenya.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 23 thí sinh bao gồm 20 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và ba thí sinh chiến thắng các giải thưởng Miss People’s Choice, Power of Beauty và Miss Popularity.

Trong top 20, có 6 người đẹp đến từ châu Âu, 5 người đẹp đến từ châu Á, 3 người đẹp đến từ các khu vực châu Phi, Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

Top 23 thí sinh bao gồm các đại diện Philippines, Tanzania, Hà Lan, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ma Cao (Trung Quốc), New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Cộng hòa Czech, Đức, Romania, Nga, Cộng hòa Slovak, Tây Ban Nha, Cuba, Mexico, Mỹ, Brazil, Colombia, Ecuador.

Đại diện Việt Nam - Thu Ngân dừng chân ở top 23 khiến nhiều người tiếc nuối. Cô giành thêm giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Trong quá trình thi, Thu Ngân để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp, luôn xuất hiện xinh đẹp trước ống kính máy quay.

Hoa hậu Liên lục địa 2025 diễn ra tại Ai Cập trong khoảng 2 tuần. Các người đẹp đã có những chuyến thám hiểm sa mạc, hòa mình vào những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa sôi động của Ai Cập.

Đại diện Việt Nam - Thu Ngân dừng chân ở top 23.

Ban đầu, cuộc thi dự kiến có hơn 60 người đẹp tham dự, tuy nhiên sau đó chỉ có sự góp mặt của 54 thí sinh. Nhiều người đẹp không thể sang Ai Cập dự thi vì gặp vấn đề về visa như Campuchia và Myanmar. Trong khi đó, đại diện Rwanda - Samantha Samaka - bị loại khỏi cuộc thi do có những hành vi không đúng mực.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ.

Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh.