Hoa hậu Trần Đình Hân sống chật vật

Hoa hậu

Google News

Duy Nam
TPO - Hoa hậu Hong Kong 2010 Trần Đình Hân bị bạn trai đại gia đuổi khỏi biệt thự, phải đi ở trọ và tìm kiếm công việc để trang trải cuộc sống.

Tờ On cho biết mối quan hệ của Hoa hậu Hong Kong 2010 Trần Đình Hân và bạn trai lâu năm - doanh nhân Dương Chấn Nguyên đã tan vỡ vào dịp đầu năm mới 2026.

Nhiều nguồn tin cho biết Trần Đình Hân bị Dương Chấn Nguyên đuổi khỏi biệt thự 300 m2, có 4 phòng ngủ và sân vườn rộng lớn. Dương Chấn Nguyên đã bỏ ra 100.000 HKD (khoảng 340 triệu đồng)/tháng để thuê biệt này khi chung sống với Trần Đình Hân trong 8 năm qua.

Sau khi bị Dương Chấn Nguyên bỏ rơi, Trần Đình Hân không còn chỗ dựa kinh tế, sống khá chật vật. Cô hiện sống trong căn phòng trọ rộng 46 m2, tìm kiếm thêm công việc trong ngành giải trí để trang trải cuộc sống.

Trần Đình Hân và bạn trai lâu năm - doanh nhân Dương Chấn Nguyên.

Người đẹp cố vực dậy tinh thần sau biến cố tình cảm bằng cách chơi pickleball. Khi được truyền thông hỏi về việc chia tay Dương Chấn Nguyên, Trần Đình Hân nhiều lần xúc động. Tuy nhiên, cô vẫn dành cho bạn trai cũ sự tôn trọng.

Dương Chấn Nguyên là doanh nhân giàu có, sở hữu khối tài sản lên tới một tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng). Cặp đôi đã bên nhau 8 năm, có dấu hiệu trục trặc vào năm 2023 nhưng đã hàn gắn.

Truyền thông Hong Kong đưa tin nguyên nhân rạn nứt của họ là do Trần Đình Hân muốn tổ chức đám cưới sau 8 năm bên nhau. Cô từng công khai trên truyền thông rằng đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, chờ bạn trai cầu hôn.

Tuy nhiên, Dương Chấn Nguyên lại tỏ ra thờ ơ với mong muốn của bạn gái. Trước những mâu thuẫn không thể hòa giải, Dương Chấn Nguyên đã quyết định bước ra khỏi mối quan hệ.

Cũng có những thông tin cho rằng mối quan hệ của họ không thể cứu vãn vì Dương Chấn Nguyên nhiều lần bị phát hiện có quan hệ ngoài luồng. Dương Chấn Nguyên từng 2 lần bị chụp ảnh thân mật với bạn thân Trần Đình Hân và một cô gái lạ mặt. Tuy nhiên, Trần Đình Hân vẫn lên tiếng bảo vệ bạn trai.

Đầu năm 2025, Dương Chấn Nguyên kinh doanh thua lỗ, vỡ nợ. Trần Đình Hân đã không ngại xuống phố dựng quầy lưu động bán hàng rong để giúp bạn trai vượt qua khó khăn tài chính.

"Hiện nay kinh doanh ngành nào cũng gặp nhiều thử thách, nhưng tôi rất biết ơn khách hàng và người hâm mộ đã luôn ủng hộ. Cửa hàng hôm đó đông khách, nhiều người đến chụp ảnh cùng tôi, và nhân tiện, tôi có thể giới thiệu thêm về sản phẩm", cô chia sẻ với HK01.

Hoa hậu khẳng định việc xuống phố bán hàng không phải là hạ thấp bản thân mà là cơ hội để cô gần gũi hơn với khán giả và khách hàng.

Trong mối quan hệ suốt 8 năm với Dương Chấn Nguyên, Trần Đình Hân được cho là đã hy sinh nhiều thứ. Vì vậy, tình cảnh hiện tại của hoa hậu khiến nhiều khán giả cảm thấy xót xa cho cô.

Trần Đình Hân sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2010 và giành các giải phụ Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế. Sau đó, cô trở thành gương mặt được đài TVB lăng xê làm diễn viên, MC. Cô từng đóng các phim Pháp võng truy kích, Danh môn ám chiến... Phim gần đây của người đẹp là Sự hồi sinh chí mạng.

Trước khi yêu tỷ phú Dương Chấn Nguyên, Đình Hân từng hẹn hò với nam diễn viên William Zhai khi cả hai làm việc tại TVB. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ.

Duy Nam
#Hoa hậu Hong Kong #Miss Hong Kong #Trần Đình Hân

