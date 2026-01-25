Dự đoán của đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Liên lục địa

TPO - Trong vòng phỏng vấn kín, Á hậu Thu Ngân dự đoán người đẹp Cuba - Lorena Suarez Lara đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra ở Ai Cập.

Sau phần thi trình diễn áo tắm, Á hậu Thu Ngân cùng 53 thí sinh tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn kín tại cuộc thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra ngày 23/1.

Thu Ngân cho biết cô chuẩn bị trang điểm, làm tóc từ 9 giờ sáng, nhưng đến tối muộn mới chính thức bước vào phần thi. Người đẹp là một trong những thí sinh cuối cùng tham gia vòng phỏng vấn, lần lượt trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo.

Trong vòng phỏng vấn kín, Thu Ngân trò chuyện cùng chủ tịch cuộc thi Miss Intercontinental - ông Detlef Tursies và đương kim Hoa hậu Liên lục địa Maria Cepero.

Á hậu Thu Ngân dự đoán người đẹp Cuba - Lorena Suarez Lara đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Thu Ngân cho biết đây là lần đầu cô xuất ngoại và Ai Cập chính là điểm đến đầu tiên. Người đẹp bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự hiếu khách của người dân nơi đây.

"Mỗi khi ra khỏi phòng hay đi đến bất kỳ đâu, mọi người cũng đều hỏi thăm lẫn nhau, từ nhân viên dọn phòng đến lễ tân. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp, thoải mái và có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc thi", cô nói.

Thu Ngân cho rằng điểm mạnh của cô là tính cách vui vẻ, thân thiện và sự hài hước. Cô luôn mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh. “Tôi luôn là chính mình và mỗi ngày đều nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn, làm sao để ngày hôm nay của mình tốt hơn hôm qua”, cô chia sẻ.

Thu Ngân cũng bày tỏ niềm tự hào khi điểm lại chuỗi thành tích ấn tượng của các đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Intercontinental trong 3 năm qua. Cô nhấn mạnh các đại diện tiền nhiệm đã làm tốt vai trò của mình và cùng tổ chức Miss Intercontinental Vietnam nỗ lực quảng bá, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như tinh thần cốt lõi của cuộc thi mẹ.

"Tôi đến đây để tiếp nối hành trình đó. Tôi đã sẵn sàng để mang chiếc vương miện Miss Intercontinental thứ hai về Việt Nam", Thu Ngân khẳng định.

Khi được hỏi về dự đoán cho ngôi vị cao nhất, Thu Ngân dành nhiều lời khen ngợi, bày tỏ sự yêu mến và dự đoán đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara sẽ đăng quang.

Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Lorena dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ giáo dục mầm non. Cô tin rằng việc tiếp cận giáo dục chất lượng sẽ giúp trẻ em tự tin, có định hướng và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc thi Miss Intercontinental lần thứ 53 diễn ra trong khoảng hai tuần. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 29/1 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập. Hiện đại diện Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng.