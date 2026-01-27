Á hậu rơi vào tình huống khó xử

TPO - Tham gia Địa ngục độc thân mùa 5 nhưng Park Hee Sun - Á hậu Hàn Quốc 2024 không được bất cứ chàng trai nào để mắt.

Địa ngục độc thân mùa thứ 5 đã phát sóng được 4 tập. Mùa thi năm nay tiếp tục quy tụ những người chơi có ngoại hình nổi bật, trong đó có hoa hậu, á hậu nổi tiếng Hàn Quốc.

Park Hee Sun sinh năm 2003, là người chơi nhỏ tuổi nhất trong dàn thí sinh nữ của show. Người đẹp đạt danh hiệu á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2024.

Park Hee Sun trong Địa ngục độc thân mùa 5.

Tuy nhiên, sau 4 tập đầu của Địa ngục độc thân, Park Hee Sun không được bất cứ chàng trai nào để mắt. Cô có cảm tình với Lim Soo Bin nhưng người chơi này lại thích Mina Sue Choi - Hoa hậu Trái Đất 2022.

Trong tập 4, Park Hee Sun phải đối mặt với tình huống khó xử. Theo quy định của chương trình, mỗi người phải dành tặng viên kẹo màu đỏ và vàng cho đối tượng họ để mắt. Park Hee Sun đã dành kẹo màu đỏ cho Lim Soo Bin và màu vàng cho Jae Jin.

Tới phần chơi Truth or Dare (Thật hay thách), Park Hee Sun được yêu cầu nắm tay người cô đã tặng kẹo màu vàng. Tuy nhiên, Jae Jin lại thổ lộ anh đang có cảm tình với người chơi Joo Young.

Tình huống trớ trêu này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự bàn tán của khán giả. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm cho Park Hee Sun khi cô bị hắt hủi, liên tục rơi vào tình huống khó xử.

Park Hee Sun 22 tuổi, cao 1,73 m, vóc dáng đẹp. Người đẹp đang theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon - ngôi trường nổi tiếng từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Năm 2024, cô rẽ sang lĩnh vực sắc đẹp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2024. Người đẹp cho biết cuộc thi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp bản thân trở nên tự tin.

Cô chia sẻ với Hankookilbo mình là người ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc và hiếm khi làm điều gì vượt khuôn khổ. Khán giả cho rằng do tính cách hiền lành, nhút nhát nên Park Hee Sun không được các chàng trai trong chương trình để mắt.

Trái ngược với sự rụt rè của Park Hee Sun, Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi lại được đánh giá là người chơi có tính cách thẳng thắn, táo bạo và đang gây tranh cãi nhất Địa ngục độc thân mùa 5.

Park Hee Sun là Á hậu Hàn Quốc 2024.

Nhờ ngoại hình nổi trội, cô được nhiều chàng trai để mắt. Mina Sue Choi cũng không ngại thổ lộ tình cảm với chàng trai mà cô để mắt. Tuy nhiên, hoa hậu gây tranh cãi vì có nhiều hành động được cho là khó hiểu, liên tục thay đổi đối tượng muốn tìm hiểu thông qua 4 tập của chương trình.

Nhiều khán giả cho rằng trường hợp của Mina Sue Choi gợi nhớ tới hình ảnh của Gwan Hee (mùa 3) và Si An (mùa 4). Khán giả cho rằng việc tìm hiểu nhiều người trong show hẹn hò là bình thường, nhưng Mina Sue Choi đã thể hiện thái độ thiếu tinh tế.

Địa ngục độc thân ra mắt lần đầu vào năm 2021, gây chú ý với format những người độc thân bị mắc kẹt trên hòn đảo biệt lập mang tên Đảo địa ngục. Chỉ khi ghép đôi thành công, họ mới có cơ hội rời đảo và tận hưởng cuộc sống tiện nghi ở Thiên đường.

Trải qua 4 mùa phát sóng, chương trình liên tục tạo tiếng vang nhờ cách khai thác tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ mập mờ giữa những người tham gia.

Ở mùa thứ 5, chương trình trở lại với dàn người chơi được giới thiệu là táo bạo hơn. Hôm 6/1, Địa ngục độc thân mùa 5 chính thức tung poster và trailer. Đoạn trailer nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả bởi các cảnh quay táo bạo, cho thấy mùa 5 có thể là mùa nóng bỏng nhất từ trước đến nay của Địa ngục độc thân.