Thế khó của Thu Ngân

TPO - Đại diện Việt Nam - Thu Ngân phải cạnh tranh với các thí sinh Thái Lan, Philippines, Ấn Độ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ đều được nhận định là những ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2026.