Thế khó của Thu Ngân

TPO - Đại diện Việt Nam - Thu Ngân phải cạnh tranh với các thí sinh Thái Lan, Philippines, Ấn Độ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ đều được nhận định là những ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2026.
Sau hai tuần tranh tài tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân cùng 53 thí sinh đang bước vào những hoạt động cuối cùng trước khi diễn ra chung kết ngày 29/1. Với những sự thể hiện ấn tượng, Thu Ngân đang được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong những ngày dự thi ở Ai Cập, Thu Ngân gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng, chuyên nghiệp. Thu Ngân mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Trước khi đi thi, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc...
Kỹ năng tự trang điểm, làm tóc của Thu Ngân được đánh giá cao. Cô biến hóa trong nhiều lay-out để phù hợp với các sự kiện. Dù lần đầu xuất ngoại và đi thi quốc tế nhưng người đẹp thể hiện sự chuyên nghiệp.
Những trang phục Thu Ngân diện trong thời gian thi ở Ai Cập đều nhận lời khen của khán giả quê nhà. Người đẹp chuộng các thiết kế bó sát, khoe đường cong quyến rũ trên nền vải xuyên thấu.
Thu Ngân tự tin khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục bikini. Người đẹp cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm. Đại diện Việt Nam thuộc nhóm thí sinh có hình thể khá ở cuộc thi năm nay. Cô cũng có phong cách trình diễn chuyên nghiệp, uyển chuyển nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp trong nước.
Thu Ngân diện trang phục năng động, khoe vòng eo nhỏ nhắn khi tham gia hoạt động đi xe địa hình trên đồi cát.
Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế gọi tên Thu Ngân trong các bảng dự đoán người đẹp đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025. Khán giả quê nhà cũng đang tích cực kêu gọi bình chọn cho Thu Ngân ở hạng mục People Choice Award để cô có cơ hội được đặc cách vào top 7 chung cuộc.
Theo như format các năm gần đây tại Hoa hậu Liên lục địa, chỉ có một trong 12 cô gái thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được trao danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania và tiến vào Top 5 chung cuộc. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Thu Ngân phải cạnh tranh với các đại diện mạnh là Philippines, Thái Lan, Ấn Độ.
Bên cạnh danh hiệu châu lục, có 2 suất được tiến vào Top 5+2 với danh hiệu Power of Beauty (cơ hội được chia đều cho 60 thí sinh) và giải People's Choice (Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất). Nếu không giành được các giải thưởng này, Thu Ngân chỉ có cơ hội lọt vào top 20 chung cuộc hoặc dừng chân sớm.
Với việc phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, Thu Ngân được cho là lâm vào thế khó. Trong 3 năm gần đây, các đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành được danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania để tiến vào top 5 là Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Khánh Linh.
Dù gây thiện cảm nhưng Thu Ngân được cho là an toàn so với các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa trong ba mùa giải gần đây. Tuy nhiên, cô vẫn thể hiện sự tự tin trước chung kết. "Tôi luôn là chính mình và mỗi ngày đều nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn, làm sao để ngày hôm nay của mình tốt hơn hôm qua”, người đẹp chia sẻ.
Trước giờ G, đại diện Việt Nam cũng đưa ra dự đoán về người sẽ đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025. Thu Ngân cho rằng đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara sẽ giành ngôi vị cao nhất. Dự đoán của Thu Ngân cũng trùng khớp với nhiều bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.