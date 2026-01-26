Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thế khó của Thu Ngân

Duy Nam

TPO - Đại diện Việt Nam - Thu Ngân phải cạnh tranh với các thí sinh Thái Lan, Philippines, Ấn Độ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ đều được nhận định là những ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2026.

621843426-122116315179093755-6504690335872138440-n.jpg
622148389-122116315155093755-4135464501249026812-n.jpg
Sau hai tuần tranh tài tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân cùng 53 thí sinh đang bước vào những hoạt động cuối cùng trước khi diễn ra chung kết ngày 29/1. Với những sự thể hiện ấn tượng, Thu Ngân đang được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
616569761-122116002405093755-5278245978807204506-n.jpg
Hôm 23/1, Thu Ngân bước vào vòng phỏng vấn kín. Cô diện trang phục họa tiết cây tre độc đáo. Trước các giám khảo, đại diện Việt Nam không ngần ngại bày tỏ: "Tôi đến đây để tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam. Tôi đã sẵn sàng để mang chiếc vương miện Miss Intercontinental thứ hai về Việt Nam".
620009781-122116120503093755-4088625276464487372-n.jpg
620015908-122116120515093755-3354504614888234687-n.jpg
Trong những ngày dự thi ở Ai Cập, Thu Ngân gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng, chuyên nghiệp. Thu Ngân mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Trước khi đi thi, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc...
618361630-122115656499093755-6533415941305520905-n.jpg
618369492-122115656511093755-7851665421963508898-n.jpg
Kỹ năng tự trang điểm, làm tóc của Thu Ngân được đánh giá cao. Cô biến hóa trong nhiều lay-out để phù hợp với các sự kiện. Dù lần đầu xuất ngoại và đi thi quốc tế nhưng người đẹp thể hiện sự chuyên nghiệp.
619247624-122115895725093755-5071430643687787024-n.jpg
619610651-122115895701093755-4713554802300717966-n.jpg
Những trang phục Thu Ngân diện trong thời gian thi ở Ai Cập đều nhận lời khen của khán giả quê nhà. Người đẹp chuộng các thiết kế bó sát, khoe đường cong quyến rũ trên nền vải xuyên thấu.
616378041-122115171723093755-3103874039848834232-n.jpg
616780398-122115171819093755-4274153458874432498-n.jpg
Thu Ngân tự tin khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục bikini. Người đẹp cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm. Đại diện Việt Nam thuộc nhóm thí sinh có hình thể khá ở cuộc thi năm nay. Cô cũng có phong cách trình diễn chuyên nghiệp, uyển chuyển nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp trong nước.
619453000-122115860241093755-2850343159976565625-n.jpg
619638270-122115860217093755-2172327609380788803-n.jpg
Thu Ngân diện trang phục năng động, khoe vòng eo nhỏ nhắn khi tham gia hoạt động đi xe địa hình trên đồi cát.
616822219-122115049521093755-1362931866320195772-n.jpg
617386352-122115470247093755-8138214684437572841-n.jpg
Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế gọi tên Thu Ngân trong các bảng dự đoán người đẹp đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025. Khán giả quê nhà cũng đang tích cực kêu gọi bình chọn cho Thu Ngân ở hạng mục People Choice Award để cô có cơ hội được đặc cách vào top 7 chung cuộc.
617670668-122115517281093755-5201471581070790584-n.jpg
618027024-122115517293093755-5782295265360784682-n.jpg
Theo như format các năm gần đây tại Hoa hậu Liên lục địa, chỉ có một trong 12 cô gái thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được trao danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania và tiến vào Top 5 chung cuộc. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Thu Ngân phải cạnh tranh với các đại diện mạnh là Philippines, Thái Lan, Ấn Độ.
615529916-122114854941093755-4407550300269885333-n.jpg
616428179-122114854977093755-7783379486581974967-n.jpg
Bên cạnh danh hiệu châu lục, có 2 suất được tiến vào Top 5+2 với danh hiệu Power of Beauty (cơ hội được chia đều cho 60 thí sinh) và giải People's Choice (Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất). Nếu không giành được các giải thưởng này, Thu Ngân chỉ có cơ hội lọt vào top 20 chung cuộc hoặc dừng chân sớm.
616164787-122115005505093755-8106994497412127529-n.jpg
616821724-122115005493093755-3330734308587291344-n.jpg
Với việc phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, Thu Ngân được cho là lâm vào thế khó. Trong 3 năm gần đây, các đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành được danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania để tiến vào top 5 là Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Khánh Linh.
615820619-122114917935093755-7079818649367050129-n.jpg
616196156-122114917971093755-4801364356185646516-n.jpg
Dù gây thiện cảm nhưng Thu Ngân được cho là an toàn so với các đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa trong ba mùa giải gần đây. Tuy nhiên, cô vẫn thể hiện sự tự tin trước chung kết. "Tôi luôn là chính mình và mỗi ngày đều nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn, làm sao để ngày hôm nay của mình tốt hơn hôm qua”, người đẹp chia sẻ.
616823554-122115250353093755-8946984453809989005-n.jpg
618268482-122115250383093755-7599490550921938664-n.jpg
Trước giờ G, đại diện Việt Nam cũng đưa ra dự đoán về người sẽ đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025. Thu Ngân cho rằng đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara sẽ giành ngôi vị cao nhất. Dự đoán của Thu Ngân cũng trùng khớp với nhiều bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.
Duy Nam
#Thu Ngân #Hoa hậu Liên lục địa #Miss Intercontinental

Xem thêm

Cùng chuyên mục