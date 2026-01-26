Lo ngại cho Hoa hậu Thế giới 2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sự việc ông Julian Eric Christian Morley - con trai trưởng của bà Julia Morley (Chủ tịch cuộc thi Miss World) qua đời khiến nhiều người lo ngại cho công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tại Ấn Độ.

Ngày 20/1 đã diễn ra tang lễ của ông Julian Eric Christian Morley - con trai trưởng của bà Julia Morley (Chủ tịch cuộc thi Miss World). Trang chủ Hoa hậu Thế giới đã đăng bài chia sẻ niềm tiếc thương.

"Hôm nay, trái tim chúng ta đặc biệt hướng về bà Julia Morley, người đang phải đối mặt với nỗi mất mát lớn. Chúng tôi luôn nhớ đến bà và tất cả người yêu thương Julian trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của mình. Cầu xin sự an ủi, sức mạnh và bình an trong thời gian khó khăn nhất này", trang chủ Miss World viết.

Với vai trò là người mẹ, đồng thời là người đứng đầu tổ chức Miss World, bà Julia Morley nhận được sự quan tâm, cảm thông từ cộng đồng quốc tế. Nhiều hoa hậu đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với bà Julia thông qua những phát ngôn trên mạng xã hội.

beautyplus-image-enhancer-1769416306952.jpg
Bà Julia Morley đang trải qua mất mát lớn khi con trai cả qua đời.

Hoa hậu Ý Nhi - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2025 viết: "Ý Nhi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến bà Julia Morley và gia đình. Ông Julian sẽ luôn được nhớ về như người đàn ông nhiệt huyết và đầy cống hiến, người đã dành cả cuộc đời để hỗ trợ cho tổ chức Miss World và sưởi ấm trái tim những người xung quanh bằng sự tử tế của mình".

Hoa hậu Lương Thùy Linh viết: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bà Julia Morley và gia đình. Di sản về sự tận tâm và tấm lòng nhân hậu của ông Julian sẽ mãi được gia đình Miss World trân trọng. Cầu mong ông yên nghỉ trong bình an vĩnh cửu".

Hoa hậu Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 - chia sẻ: "Tôi cầu nguyện và gửi tình yêu thương đến bà Julia Morley và gia đình. Mong rằng tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp về ông Julian sẽ mang lại sự an ủi và bình yên trong thời gian khó khăn này".

Julian Morley sinh năm 1958, là con trai cả của Julia và Eric Morley. Từ nhỏ, ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp thầm lặng của cha mẹ. Trong nhiều năm, Julian luôn đứng sau ánh đèn sân khấu, hỗ trợ cha mẹ trong các sự kiện của cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Vào những năm 1980, nhiều người nhớ đến hình ảnh ông Julian trên sân khấu trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi các á hậu và người chiến thắng của Miss World được công bố.

"Đối với những người biết Julian, ông là người tốt bụng và hào phóng, một người sống trọn vẹn và kết bạn ở bất cứ nơi nào ông đến. Ông có cách khiến mọi người cảm thấy được chào đón, được quan tâm và trân trọng", trang chủ Miss World viết về ông Julian.

Kể từ sau đám tang con trai, bà Julia Morley chưa hề xuất hiện và có những bình luận công khai nào trước công chúng. Khán giả bày tỏ lo ngại sự mất mát lớn này sẽ ảnh hưởng tới công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới mà bà Julia là người đứng đầu.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch trình của cuộc thi. Năm 2025, cuộc thi diễn ra ở Hyderabad, Telangana, Ấn Độ.

Hiện đã có 57 quốc gia tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri.

Duy Nam
