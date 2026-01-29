Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ai đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025

Duy Nam

TPO - Các người đẹp Cuba, Nga, Mỹ, Thái Lan, Ecuador đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá trong chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 diễn ra vào ngày 29/1 tại Ai Cập.

622972394-18560411662041494-3296724609697345080-n.jpg
622210989-18560411698041494-6436991882892520522-n.jpg
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara đang được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025. Trong vòng thi phỏng vấn kín, đại diện Việt Nam - Thu Ngân cũng dành nhiều lời khen ngợi, bày tỏ sự yêu mến và dự đoán đại diện Cuba đăng quang.
622293802-18559888906041494-7414263529355998207-n.jpg
621951083-18559888924041494-1836438468750113861-n.jpg
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.
619751913-18082223900467979-7592993060081680184-n.jpg
619746768-18082223945467979-2093362011347628188-n.jpg
Đại diện Nga - Varvara Yakovenko là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Người đẹp giữ vững phong độ từ đầu cuộc thi, liên tục lọt vào các bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp.
619813070-18082309805467979-420763721134524513-n.jpg
619755233-18082309787467979-246121351671783999-n.jpg
Varvara 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Varvara theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine.
621846659-18547865377057384-6130438122824740681-n.jpg
621797007-18547865359057384-2786886931828829449-n.jpg
Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk là ứng viên nổi bật của châu Á. Người đẹp thể hiện phong độ tốt, thần thái tự tin trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Vanessa có trang cá nhân với gần 85.000 người theo dõi.
619807639-18547535815057384-4747829245022257049-n-1.jpg
619817408-18547535806057384-3715553597486213997-n.jpg
Vanessa 22 tuổi, lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - An, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm. Người đẹp Thái Lan hiện là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Cô có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.
620891034-18549552652034744-77948081944515684-n.jpg
621204291-18549552616034744-388163358175518661-n.jpg
Đại diện Mỹ - Brooke Cohee được dự đoán giành thành tích cao. Cô là một trong những ứng viên nổi trội của khu vực châu Mỹ.
620871762-17869858284535699-6576398102681217243-n-4401.jpg
Brooke Cohee có hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. Cô 22 tuổi, cao 1,81 m, số đo ba vòng 81-63-91 cm. Cô là người mẫu, có khả năng nói tiếng Anh, Nhật Bản. Người đẹp yêu thích bơi lội, thiết kế thời trang và duy trì lối sống lành mạnh bằng tập thể dục.
622348650-18552477940013917-1058180169846870123-n.jpg
622289167-18552477913013917-5410562499675465624-n.jpg
Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves thuộc nhóm thí sinh sáng giá của châu Mỹ.
621737519-18551983762013917-4781762296941830638-n.jpg
Người đẹp Ecuador 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.
615775682-25732059386388525-6694293861491247314-n.jpg
Đại diện Philippines - Christina Labareño Vanhefflin là ứng viên được nhiều khán giả yêu thích. Fan sắc đẹp dự đoán cô đạt thành tích cao trong đêm chung kết.
617160372-25718828391044958-9096574215062699565-n.jpg
617025574-25718828691044928-3499506322577727920-n.jpg
Người đẹp Philippines 20 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 76-55-66 cm. Cô là người mẫu, có gương mặt hiện đại, được ví giống ca sĩ Selena Gomez. Cô có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
619810443-18384162784144100-7994757749384822708-n.jpg
619860409-18384162748144100-1522204022594120923-n.jpg
Đại diện Nigeria - Dwelling Chisaoku Emesiobi là ứng viên nổi bật ở châu Phi. Cô 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo ba vòng 83-60-91 cm. Người đẹp hiện là nhà tâm lý học và nhà thiết kế thời trang. Cô có sở thích vẽ, ca hát, nói tiếng Anh trôi chảy.
1.jpg
2.jpg
Venezuela và Puerto Rico là hai đại diện gây chú ý ở châu Mỹ. Họ đều có hình thể nổi bật, trong đó người đẹp Puerto Rico có hình thể như tạc tượng với vòng eo con kiến.
619971621-18558111802028201-7183779356175677453-n.jpg
619908220-18558111793028201-4875273018606681283-n.jpg
Đại diện Romania - Kira Andreaa là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Cô 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Kira Andreaa đam mê thể thao, đặc biệt là Pilates và trượt băng. Người đẹp từng trình diễn trên các sàn catwalk tại Paris và Milan. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà.
621659144-18438929029107253-9064425671693037967-n.jpg
620991429-18438929017107253-4187637441306190614-n.jpg
Đại diện Brazil - Maria Clara Borges Marques 21 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Cô là người mẫu, doanh nhân. Maria được dự đoán gây bất ngờ trong chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025.
3.jpg
4.jpg
Cộng hòa Czech và Slovak được nhận xét là hai ứng viên có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Âu.
image.jpg
Đại diện Việt Nam - Thu Ngân phải cạnh tranh với các thí sinh mạnh như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ để giành được tấm vé vào top 5 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô cũng có cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở hai giải phụ là Power of Beauty (cơ hội được chia đều cho 60 thí sinh) và giải People's Choice (Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất). Thu Ngân được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á. Cô 22 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm.
