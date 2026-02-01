Kết quả Hoa hậu Liên lục địa gây tranh cãi

TPO - Người đẹp Cuba - Lorena Suarez Lara - đã livestream nói mình được chấm hoa hậu nhưng sau đó người đẹp Nga lại đăng quang Hoa hậu Liên lục 2025. Những chia sẻ của cô khiến nhiều người cho rằng kết quả cuộc thi bị dàn xếp.

Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 đã diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào tối 29/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Nga - Varvara Yakovenko. Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara giành giải á hậu 1.

Trước đó, người đẹp Cuba được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, dự đoán đăng quang. Tuy nhiên, cô chỉ dừng chân ở vị trí thứ hai khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Khán giả cho rằng kết quả chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 bị dàn xếp.

Sau chung kết, nhiều khán giả cho rằng người đẹp Cuba xứng đáng đăng quang hơn người đẹp Nga vì có câu trả lời ứng xử và các phần thi nổi trội hơn. Nhiều người còn chỉ ra rằng người đẹp Nga có phần lúng túng và gọi nhầm tên cuộc thi Miss Intercontinental thành Miss Universe trong phần thi ứng xử nhưng vẫn đăng quang.

Trên trang cá nhân, đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara - đã livestream để chia sẻ với khán giả những thông tin hậu trường tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Cô gây bất ngờ khi tiết lộ sau chung kết, một thành viên ban giám khảo đã tới động viên cô và chia sẻ rằng đã chấm cô là hoa hậu nhưng không hiểu sao kết quả lại là đại diện Nga.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả còn chỉ ra rằng khi xem livestream đêm chung kết đã nhìn thấy MC tráo câu hỏi bốc thăm ứng xử của người đẹp Ecuador. Hiện nhiều fan sắc đẹp Latinh cho rằng ban tổ chức đã dàn xếp để người đẹp Nga đăng quang.

Trước những thông tin cho rằng cuộc thi dàn xếp kết quả, ban tổ chức Hoa hậu Liên lục địa và người đẹp Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người đẹp Nga - Varvara Yakovenko xứng đáng đăng quang. Trước đó, cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao về sắc vóc, kỹ năng.

Varvara Yakovenko năm nay 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào, thân hình quyến rũ. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Thành tích của Varvara Yakovenko giúp sash Nga được quan tâm trở lại ở các cuộc thi sắc đẹp. Đây là lần thứ 3 Nga đăng quang ở Hoa hậu Liên lục địa sau các năm 2013 và 1991.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2025 là Á hậu Thu Ngân. Chung cuộc cô dừng chân ở top 23 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. “Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này”, Thu Ngân chia sẻ sau chung kết.

Thu Ngân thừa nhận tiếc nuối khi không có cơ hội thể hiện bản thân ở phần ứng xử cũng như tiến sâu hơn trong cuộc thi. Tuy nhiên Thu Ngân cho rằng thành công lớn nhất của cô không chỉ nằm ở thứ hạng mà là sự trưởng thành sau những áp lực và trải nghiệm quý giá tại Ai Cập.

“Tôi không đến đây để vượt qua bất kỳ cái bóng nào, mà để biết bản thân đã đi xa hơn giới hạn của chính mình bao nhiêu bước. Tôi tự hào và hạnh phúc khi được hô vang hai tiếng Việt Nam giữa thế giới rộng lớn", Thu Ngân chia sẻ.