Nhan sắc người đẹp 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

TPO - Người đẹp Nga - Varvara Yakovenko đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025. Tân hoa hậu 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào và thân hình quyến rũ.
Varvara Yakovenko nổi bật trong các hoạt động tại cuộc thi. Cô có vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên.
Người đẹp Nga khoe hình thể quyến rũ với bikini trên bãi biển Ai Cập. Cô là một trong những thí sinh có hình thể nổi bật ở cuộc thi năm nay.
Thành tích của Varvara Yakovenko giúp sash Nga được quan tâm trở lại ở các cuộc thi sắc đẹp. Đây là lần thứ 3 Nga đăng quang ở Hoa hậu Liên lục địa sau các năm 2013 và 1991.
Varvara Yakovenko đam mê tập yoga và pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Người đẹp cũng thích các hoạt động kết nối với thiên nhiên qua những chuyến đi bộ dài.
Tân hoa hậu theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Ukraine.
Cô đam mê truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin tưởng vào bản thân.
Người đẹp cho biết việc đọc sách và phát triển khả năng sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân của cô. Người đẹp muốn thúc đẩy khát vọng truyền cảm hứng cho người khác bằng chính tấm gương của mình.
Cô chia sẻ phương châm sống tỏa sáng để truyền cảm hứng cho người khác. Việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp là cơ hội để Varvara Yakovenko lan tỏa mục đích sống.
Người đẹp 18 tuổi có hình thể quyến rũ, săn chắc. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện bikini trong những chuyến nghỉ dưỡng trên trang cá nhân có hơn 73.000 người theo dõi.
Tân hoa hậu được khen ngợi với mặt mộc không tì vết.
Hoa hậu Liên lục địa 2025 diễn ra tại Ai Cập trong khoảng 2 tuần. Các người đẹp đã có những chuyến thám hiểm sa mạc, hòa mình vào những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa sôi động của Ai Cập.
Ban đầu, cuộc thi dự kiến có hơn 60 người đẹp tham dự, tuy nhiên sau đó chỉ có sự góp mặt của 54 thí sinh. Nhiều người đẹp không thể sang Ai Cập dự thi vì gặp vấn đề về visa như Campuchia và Myanmar. Trong khi đó, đại diện Rwanda - Samantha Samaka - bị loại khỏi cuộc thi do có những hành vi không đúng mực.
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.