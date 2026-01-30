Nhan sắc người đẹp 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

TPO - Người đẹp Nga - Varvara Yakovenko đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025. Tân hoa hậu 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào và thân hình quyến rũ.