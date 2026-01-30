Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nhan sắc người đẹp 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

Duy Nam

TPO - Người đẹp Nga - Varvara Yakovenko đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2025. Tân hoa hậu 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào và thân hình quyến rũ.

624699634-18433371823119140-7364.jpg
Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025 đã diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào tối 29/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Nga - Varvara Yakovenko. Ngay từ đầu mùa giải, Varvara đã được nhiều chuyên trang đánh giá là ứng viên tiềm năng, được dự đoán đăng quang. Sau chung kết, nhiều khán giả cũng tỏ ra hài lòng với kết quả.
619751913-18082223900467979-7592993060081680184-n-1.jpg
619746768-18082223945467979-2093362011347628188-n-1.jpg
Varvara Yakovenko nổi bật trong các hoạt động tại cuộc thi. Cô có vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên.
619813070-18082309805467979-420763721134524513-n-1.jpg
619770353-18082309778467979-514344311668773150-n.jpg
Người đẹp Nga khoe hình thể quyến rũ với bikini trên bãi biển Ai Cập. Cô là một trong những thí sinh có hình thể nổi bật ở cuộc thi năm nay.
619751954-18082223966467979-3354092861144795030-n.jpg
Tân hoa hậu được đánh giá có vẻ đẹp trong sáng, tươi trẻ của cô gái 18 tuổi.
622672288-17912638518293518-3069877976316198247-n.jpg
622616158-17912638497293518-4051401572819070526-n.jpg
Thành tích của Varvara Yakovenko giúp sash Nga được quan tâm trở lại ở các cuộc thi sắc đẹp. Đây là lần thứ 3 Nga đăng quang ở Hoa hậu Liên lục địa sau các năm 2013 và 1991.
623767064-17912638506293518-8619044663395368341-n.jpg
623364937-17912638494293518-5794988307539419472-n.jpg
Varvara Yakovenko đam mê tập yoga và pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Người đẹp cũng thích các hoạt động kết nối với thiên nhiên qua những chuyến đi bộ dài.
619810452-18082380458467979-4795756522651899264-n.jpg
619802604-18082380449467979-5002546085666618779-n.jpg
Tân hoa hậu theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Ukraine.
619743301-18082322477467979-8229507179851647930-n.jpg
619897832-18082322456467979-3815024879034732308-n.jpg
Cô đam mê truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin tưởng vào bản thân.
619501311-18082136522467979-6565627044499133921-n.jpg
619330988-18082136504467979-3907608363884647408-n.jpg
Người đẹp cho biết việc đọc sách và phát triển khả năng sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân của cô. Người đẹp muốn thúc đẩy khát vọng truyền cảm hứng cho người khác bằng chính tấm gương của mình.
589909193-18081947291467979-7846871573728390566-n.jpg
616053671-18081947276467979-4136469534091077695-n.jpg
Cô chia sẻ phương châm sống tỏa sáng để truyền cảm hứng cho người khác. Việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp là cơ hội để Varvara Yakovenko lan tỏa mục đích sống.
520882766-18063368648467979-6723571359931045558-n.jpg
524015784-18063368585467979-5314176775663408508-n.jpg
Người đẹp 18 tuổi có hình thể quyến rũ, săn chắc. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện bikini trong những chuyến nghỉ dưỡng trên trang cá nhân có hơn 73.000 người theo dõi.
614856753-18081599885467979-7232097584300170072-n.jpg
615743043-18081599786467979-6099960185756020254-n.jpg
Tân hoa hậu được khen ngợi với mặt mộc không tì vết.
618138558-18082043066467979-7122723751690534695-n.jpg
618069491-18082043039467979-7424440552358994230-n.jpg
Hoa hậu Liên lục địa 2025 diễn ra tại Ai Cập trong khoảng 2 tuần. Các người đẹp đã có những chuyến thám hiểm sa mạc, hòa mình vào những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa sôi động của Ai Cập.
589909193-18081947291467979-7846871573728390566-n.jpg
616053671-18081947276467979-4136469534091077695-n.jpg
Ban đầu, cuộc thi dự kiến có hơn 60 người đẹp tham dự, tuy nhiên sau đó chỉ có sự góp mặt của 54 thí sinh. Nhiều người đẹp không thể sang Ai Cập dự thi vì gặp vấn đề về visa như Campuchia và Myanmar. Trong khi đó, đại diện Rwanda - Samantha Samaka - bị loại khỏi cuộc thi do có những hành vi không đúng mực.
621815837-18082557485467979-6273906319919506576-n.jpg
621804331-18082557449467979-4265416999187467260-n.jpg
622135119-18082842245467979-6133144359177441555-n.jpg
620965511-18082842272467979-4001816597283126225-n.jpg
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Duy Nam
#Hoa hậu Liên lục địa #Misss Intercontinental #người đẹp Nga

Xem thêm

