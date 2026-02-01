Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới

Duy Nam

TPO - Người đẹp Gabriela Botelho đã giành chiến thắng tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil 2026. Cô được đánh giá là đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới 2026.

588101920-18553197475037188-4890692383899437978-n.jpg
587620454-18553197457037188-3754359096633987735-n.jpg
Chung kết cuộc thi Miss Brasil Mundo 2026 đã diễn ra ngày 31/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Gabriela Botelho. Cô giành quyền đại diện Brazil tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ.
626577472-1404644088119350-315016341138254384-n.jpg
626880201-1404644078119351-1634894477020628642-n.jpg
Chiến thắng của Gabriela Botelho nằm trong dự đoán của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp. Sau khi lộ diện, Gabriela Botelho được đánh giá là ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.
623262150-18564537436037188-5028224661647816861-n.jpg
624138766-18564537451037188-8686059943680158148-n.jpg
Gabriela Botelho năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, đã tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang.
622946102-18564303862037188-4399687092688089527-n.jpg
622921836-18564303850037188-637262656052734643-n.jpg
Cô cũng là doanh nhân, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi.
553590020-18538173688037188-8486055720270163263-n.jpg
552970385-18538173613037188-3660060545948798690-n.jpg
Không chỉ có sắc vóc nổi bật, Gabriela Botelho còn gây ấn tượng với khả năng ứng xử, giao tiếp. Trong chung kết Miss Brasil Mundo 2026, Gabriela Botelho nhận được câu hỏi ứng xử về những dự án mà cô đang theo đuổi để giúp Brazil phát triển bền vững hơn.
539466567-18532586347037188-3400573071598285820-n.jpg
540262376-18532586338037188-8065818274914937769-n.jpg
Người đẹp chia sẻ: "Bảy năm trước, tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến Brumadinho sau vụ vỡ đập”.
543395145-18534783220037188-7207508995860665326-n.jpg
543847181-18534783187037188-297321611956452372-n.jpg
Cô nói thêm: "Nếu hôm nay tôi có thể yêu cầu các bạn điều gì, thì đó là hãy biết lắng nghe. Hãy lắng nghe những gì người dân đang yêu cầu các bạn. Sự thay đổi thực sự bắt đầu chính từ đó. Khi chúng ta bắt đầu lắng nghe lẫn nhau, tôi tin chắc rằng chúng ta có thể hành động chính xác ở những nơi cần thay đổi tại đất nước mình”.
554695564-18533585650038731-4785437160529576458-n.jpg
553672572-18533585611038731-2148665933402204039-n.jpg
Gabriela Botelho là người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc ấn tượng. Cô từng giành danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Brazil CNB 2021, lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Minas Gerais 2023, top 7 Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2023.
561739576-18542008768037188-7203968230768754045-n.jpg
561413440-18542008759037188-2920789782542427031-n.jpg
Với profile ấn tượng, công chúng quê nhà kỳ vọng Gabriela Botelho mang về thành tích cao cho Brazil ở đấu trường Hoa hậu Thế giới.
480105772-18496390108037188-4890383702396407467-n.jpg
480912531-18496390090037188-4103752093725023812-n.jpg
Gabriela Botelho có hình thể đầy đặn, nóng bỏng đậm chất Latinh. Cô được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất mà Brazil gửi đến đấu trường Hoa hậu Thế giới những năm gần đây.
601888095-18555942499037188-4160009694547520756-n.jpg
591107290-18555942454037188-5996469081639636859-n.jpg
Trên trang cá nhân, người đẹp không ngần ngại đăng tải những hình ảnh nóng bỏng với áo tắm và nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người theo dõi.
471854206-633646179000638-8181035519394103032-n.jpg
471884182-2389363488077640-7572041767822882646-n.jpg
489004178-18506499769037188-7851189718925010230-n.jpg
488937367-18506499757037188-7853892511771002332-n.jpg
Brazil được xem là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới. Năm 2025, đại diện Brazil tại Hoa hậu Thế giới là người đẹp Gabriela Botelho đã lọt vào top 8 chung cuộc.
481856726-18497114503037188-5841691087485799829-n.jpg
481180963-18497114494037188-8539943725651069319-n.jpg
Brazil từng đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 1971 với thành tích của Lúcia Petterle. Hơn năm thập kỷ đã trôi qua kể từ chiến thắng đầu tiên, Brazil chưa thể mang về vương miện Miss World thứ hai nhưng các đại diện của quốc gia này đều có sự thể hiện ấn tượng và giành được những thành tích cao.
Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới #Miss World #Hoa hậu Bảo Ngọc

