Đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới

TPO - Người đẹp Gabriela Botelho đã giành chiến thắng tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil 2026. Cô được đánh giá là đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới 2026.