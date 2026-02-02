Justin Bieber chỉ mặc quần đùi diễn ở Grammy 2026

Ngày 2/2 (giờ Việt Nam), Justin Bieber biểu diễn ca khúc Yukon - tác phẩm được đề cử hạng mục Trình diễn R&B xuất sắc - tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Nam ca sĩ 31 tuổi cởi trần chỉ mặc chiếc quần boxer lụa satin màu tím đồng màu với cây guitar, đi tất đen, khoe cơ bụng săn chắc cùng những hình xăm trên cơ thể.

Sau bốn năm, Justin Bieber trở lại sân khấu Grammy. Khi đó, anh trình diễn ca khúc Peaches trong album Justice. Tại Grammy 2026, anh nhận tổng cộng bốn đề cử gồm Album của năm (SWAG), Album pop xuất sắc (SWAG), Trình diễn pop solo xuất sắc (Daises) và Trình diễn R&B xuất sắc (Yukon).

﻿ Justin Bieber biểu diễn ca khúc Yukon. Ảnh: Getty, Los Angeles Times.

Justin Bieber lần đầu được đề cử Grammy vào năm 2011, ở các hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc và Album pop xuất sắc với My World 2.0. Đến năm 2016, anh giành chiếc cúp Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Bản thu dance/electronic xuất sắc với Where Are You Now.

Màn trình diễn của Justin diễn ra tại Crypto.com Arena (Los Angeles, Mỹ), trong khuôn khổ lễ trao giải Grammy lần thứ 68.

Khoảnh khắc Justin biểu diễn, máy quay ghi lại hình ảnh Hailey Bieber ngồi dưới khán phòng, mỉm cười dõi theo chồng.

Trước đó, nam ca sĩ cùng vợ là người mẫu Hailey Bieber xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách ton-sur-ton. Cả hai đều diện trang phục màu đen, trong đó Justin mặc bộ suit Balenciaga dáng rộng kết hợp giày da đen. Anh tiết chế phụ kiện, đeo dây chuyền 100 carat của Lorraine Schwartz Jewelry và chiếc khuyên mũi quen thuộc.

Hailey Bieber gây ấn tượng với váy đen xuyên thấu không dây của Alaïa, dáng ôm sát cơ thể. Chiếc váy được hoàn thiện bằng phần đuôi ngắn, để lộ đôi giày mũi nhọn màu đen tinh tế.

Trong khi đó, phong cách trang điểm của Hailey được giữ ở mức tối giản. Cô búi tóc gọn gàng, đánh son màu mận trầm kết hợp lớp trang điểm tự nhiên. Người mẫu đeo bộ trang sức thiết kế riêng của Lorraine Schwartz, gồm vòng cổ hiện đại đính viên kim cương hình quả lê 30 carat, khuyên tai 20 carat và nhẫn 12 carat đồng bộ.

Justin và Hailey Bieber từng xuất hiện cùng nhau tại Grammy năm 2022. Khi đó, Justin cũng mặc suit Balenciaga dáng rộng, phối giày Crocs phiên bản hợp tác cùng Balenciaga và mũ len hồng nổi bật, trong khi Hailey diện váy lụa trắng không dây của Saint Laurent.

Năm 2026 được dự báo sẽ là cột mốc lớn đối với Bieber. Bên cạnh sự trở lại ấn tượng tại Grammy, nam ca sĩ còn chuẩn bị cho màn trình diễn lớn tại lễ hội âm nhạc Coachella vào mùa xuân. Tại đây, anh sẽ đứng chung sân khấu với ngôi sao Colombia Karol G và ca sĩ Sabrina Carpenter trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới.