Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Justin Bieber chỉ mặc quần đùi diễn ở Grammy 2026

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Justin Bieber tái xuất sân khấu Grammy sau bốn năm vắng bóng. Nam ca sĩ cởi trần, chỉ mặc quần đùi trình diễn.

Ngày 2/2 (giờ Việt Nam), Justin Bieber biểu diễn ca khúc Yukon - tác phẩm được đề cử hạng mục Trình diễn R&B xuất sắc - tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Nam ca sĩ 31 tuổi cởi trần chỉ mặc chiếc quần boxer lụa satin màu tím đồng màu với cây guitar, đi tất đen, khoe cơ bụng săn chắc cùng những hình xăm trên cơ thể.

Sau bốn năm, Justin Bieber trở lại sân khấu Grammy. Khi đó, anh trình diễn ca khúc Peaches trong album Justice. Tại Grammy 2026, anh nhận tổng cộng bốn đề cử gồm Album của năm (SWAG), Album pop xuất sắc (SWAG), Trình diễn pop solo xuất sắc (Daises) và Trình diễn R&B xuất sắc (Yukon).

﻿image.jpg
gettyimages-2258930756.jpg
justin-bieber-grammys-020126-2-3.jpg
Justin Bieber biểu diễn ca khúc Yukon. Ảnh: Getty, Los Angeles Times.

Justin Bieber lần đầu được đề cử Grammy vào năm 2011, ở các hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc và Album pop xuất sắc với My World 2.0. Đến năm 2016, anh giành chiếc cúp Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Bản thu dance/electronic xuất sắc với Where Are You Now.

Màn trình diễn của Justin diễn ra tại Crypto.com Arena (Los Angeles, Mỹ), trong khuôn khổ lễ trao giải Grammy lần thứ 68.

Khoảnh khắc Justin biểu diễn, máy quay ghi lại hình ảnh Hailey Bieber ngồi dưới khán phòng, mỉm cười dõi theo chồng.

Trước đó, nam ca sĩ cùng vợ là người mẫu Hailey Bieber xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách ton-sur-ton. Cả hai đều diện trang phục màu đen, trong đó Justin mặc bộ suit Balenciaga dáng rộng kết hợp giày da đen. Anh tiết chế phụ kiện, đeo dây chuyền 100 carat của Lorraine Schwartz Jewelry và chiếc khuyên mũi quen thuộc.

Hailey Bieber gây ấn tượng với váy đen xuyên thấu không dây của Alaïa, dáng ôm sát cơ thể. Chiếc váy được hoàn thiện bằng phần đuôi ngắn, để lộ đôi giày mũi nhọn màu đen tinh tế.

justin-bieber-grammys-arrivals-0.jpg

Trong khi đó, phong cách trang điểm của Hailey được giữ ở mức tối giản. Cô búi tóc gọn gàng, đánh son màu mận trầm kết hợp lớp trang điểm tự nhiên. Người mẫu đeo bộ trang sức thiết kế riêng của Lorraine Schwartz, gồm vòng cổ hiện đại đính viên kim cương hình quả lê 30 carat, khuyên tai 20 carat và nhẫn 12 carat đồng bộ.

Justin và Hailey Bieber từng xuất hiện cùng nhau tại Grammy năm 2022. Khi đó, Justin cũng mặc suit Balenciaga dáng rộng, phối giày Crocs phiên bản hợp tác cùng Balenciaga và mũ len hồng nổi bật, trong khi Hailey diện váy lụa trắng không dây của Saint Laurent.

Năm 2026 được dự báo sẽ là cột mốc lớn đối với Bieber. Bên cạnh sự trở lại ấn tượng tại Grammy, nam ca sĩ còn chuẩn bị cho màn trình diễn lớn tại lễ hội âm nhạc Coachella vào mùa xuân. Tại đây, anh sẽ đứng chung sân khấu với ngôi sao Colombia Karol G và ca sĩ Sabrina Carpenter trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới.

Hà Trang
#Justin Bieber #Grammy #trình diễn #ca sĩ #âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục