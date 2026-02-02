Rosé (BlackPink) trắng tay

TPO - Ca khúc "APT." giúp Rosé nhận ba đề cử tại Grammy 2026, bao gồm hai hạng mục quan trọng là Bản thu âm của năm và Bài hát của năm. Tuy nhiên, giọng ca chính BlackPink không chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào.

Tối 1/2 (giờ địa phương), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Crypto.com ở Los Angeles, Mỹ. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đêm hội lớn nhất của ngành âm nhạc thế giới đã tìm thấy chủ nhân của tổng cộng 95 hạng mục.

Trước Grammy, Rosé gây chú ý xác lập thêm 2 kỷ lục Guinness thế giới với bản hit APT.. Cô là nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử được đề cử Thu âm của năm (Record of the Year) và Ca khúc của năm (Song of the Year) tại Grammy - hai trong bốn hạng mục lớn nhất của giải thưởng âm nhạc danh giá của Mỹ.

Bên cạnh đó, cô và Bruno Mars cũng được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

Rosé và Bruno Mars trình diễn APT. mở màn Grammy. Nguồn: X

Tuy nhiên, người đẹp Hàn Quốc không thể tiến xa hơn, khi cạnh tranh với cô là những tên tuổi hàng đầu, từng nhiều lần chiến thắng Grammy.

Dẫu vậy, cô vẫn có được khoảnh khắc vinh quang khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên hát mở màn tại Grammy. Cô và Bruno Mars mang đến sân khấu lễ trao giải màn trình diễn APT. vừa sôi động vừa dễ thương.

Giải Bản thu âm của năm thuộc về Luther của Kendrick Lamar kết hợp cùng SZA. Nam rapper huyền thoại là nghệ sĩ chiến thắng nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay. Trước đó, anh cũng được xướng tên tại các hạng mục Màn trình diễn rap melodic xuất sắc nhất (Luther), Bài rap hay nhất (TV Off, kết hợp với Lefty Gunplay), album rap hay nhất (GNX) và Màn trình diễn rap hay nhất (khách mời trong Chains & Whips).

Hiện tại, Kendrick Lamar là rapper sở hữu nhiều kèn vàng nhất mọi thời đại (27 giải), vượt qua đàn anh Jay-Z (25 giải).

Kendrick Lamar phá vỡ kỷ lục rapper có nhiều giải Grammy nhất của Jay-Z. Ảnh: Getty Images

Ở hạng mục Ca khúc của năm, cái tên được vinh danh là “hiện tượng âm nhạc Gen Z” Billie Eilish, với WildFlower. Đây là bài hát do nữ ca sĩ Mỹ sáng tác cùng anh trai Finneas O'Connell, nằm trong album Hit Me Hard and Soft (2024). Tác phẩm này kể về sự giày xéo nội tâm và cảm giác tội lỗi khi hẹn hò với người yêu cũ của bạn mình, dù trước đó vừa an ủi người bạn sau chia tay.

Trên sân khấu nhận giải, Billie dành thời lượng phát biểu để nói về vấn đề nhập cư gây nhiều tranh cãi ở Mỹ.

“Không ai bất hợp pháp trên mảnh đất bị đánh cắp. Thật sự là lúc này rất khó để biết phải nói gì và làm gì... Tôi cảm thấy rằng chúng ta chỉ cần tiếp tục đấu tranh và phản đối. Tiếng nói của chúng ta thực sự có giá trị. Người dân thực sự quan trọng”, cô nói.

Thông điệp của Billie không được truyền tải đầy đủ vì ban tổ chức đã ngắt lời giữa chừng.

Billie Eilish phát biểu về vấn đề chính trị trên sân khấu nhận giải nhưng bị cắt ngang. Ảnh: LA Times

Chủ nhân giải thưởng cuối cùng được công bố tại Grammy, album của năm, gọi tên Bad Bunny với DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Tại lễ trao giải năm nay, anh bỏ túi 3 chiến thắng. Ngoài giải quan trọng nhất, anh còn được vinh danh ở hạng mục Album nhạc Urbana xuất sắc nhất (DeBÍ TiRAR MáS FOToS) và Màn trình diễn toàn cầu xuất sắc nhất (Eoo).

Trong khi đó, giải Nghệ sĩ mới của năm thuộc về Olivia Dean. Đây là giải Grammy đầu tiên của người đẹp sinh năm 1999. Cô không giấu nổi xúc động trên sân khấu nhận giải: "Tôi chưa bao giờ thực sự tưởng tượng mình sẽ đứng ở đây, chứ đừng nói đến việc được đề cử. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều… Tôi muốn nói rằng tôi đứng ở đây với tư cách là cháu gái của người nhập cư. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có lòng dũng cảm. Tôi nghĩ những người đó xứng đáng được tôn vinh. Chúng ta chẳng là gì nếu thiếu nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Một sự cố đã xảy ra trong lúc trao giải Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất cho Lola Young. Khi phát biểu nhận giải, có thể quá phấn khích vì có chiến thắng đầu tiên tại Grammy, nữ ca sĩ đã thốt lên từ chửi thề và đài CBS dường như không kịp tắt tiếng phần đó.

Theo NBC News, CBS nhiều khả năng sẽ bị Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) phạt vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Con số dao động từ 10.000 đến 100.000 USD.

Olivia Dean thắng giải Grammy cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images

Bad Bunny là cái tên chốt danh sách giải thưởng của Grammy 2026. Ảnh: Getty Images

Lola Young lỡ miệng chửi thề khiến CBS đối mặt với rắc rối. Ảnh: Getty Images

Lady Gaga nâng bộ sưu tập kèn vàng lên con số 14 với hai giải Album giọng pop xuất sắc nhất và Bản thu âm nhạc pop dance hay nhất. Ảnh: Getty Images