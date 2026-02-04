Mỹ nam Hàn Quốc thừa nhận trốn thuế

Ngày 4/2, Fantagio phát đi thông cáo về diễn viên Kim Seon Ho, bày tỏ quan điểm và cung cấp thêm thông tin liên quan đến công ty một thành viên do anh thành lập, trong bối cảnh những tranh cãi xoay quanh nghi vấn trốn thuế lan rộng trên truyền thông và mạng xã hội.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Seon Ho vận hành công ty độc lập với công ty quản lý. Dư luận nghi vấn diễn viên lập công ty ma, cáo buộc anh sử dụng phương thức này để né thuế.

Diễn viên Kim Seon Ho thông qua công ty quản lý xin lỗi, bổ sung nộp thuế.

Theo Fantagio, Kim Seon Ho thành lập công ty cá nhân vào tháng 1/2024 nhằm phục vụ cho các hoạt động diễn xuất và sản xuất sân khấu. Trong khoảng thời gian từ khi công ty được thành lập đến trước khi ký hợp đồng độc quyền mới với Fantagio vào tháng 2/2025, các khoản thù lao từ hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên được thanh toán thông qua pháp nhân này.

Tuy nhiên, Kim Seon Ho sau đó nhận thấy việc vận hành công ty có thể gây hiểu lầm nên đã chấm dứt hoạt động. Theo Fantagio, trong hơn một năm qua, nam diễn viên không còn thực hiện bất kỳ hoạt động nào thông qua công ty này.

Kể từ khi ký hợp đồng độc quyền với Fantagio vào tháng 2/2025, mọi khoản thù lao của Kim Seon Ho đều được thanh toán trực tiếp dưới danh nghĩa cá nhân. Fantagio nhấn mạnh công ty không có bất kỳ liên quan nào đến pháp nhân nói trên trong quá trình ký kết hợp đồng cũng như các hoạt động của Kim Seon Ho.

Fantagio cho biết nhằm khắc phục những vấn đề trong quá trình quản lý công ty cá nhân trước đây, Kim Seon Ho đã hoàn trả toàn bộ hồ sơ liên quan đến thẻ tín dụng doanh nghiệp, tiền lương trả cho người thân và phương tiện đứng tên công ty.

Đối với các khoản thu nhập từng được thanh toán thông qua công ty, nam diễn viên đã nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân, ngoài số thuế doanh nghiệp đã được đóng trước đó. Công ty đang trong quá trình làm thủ tục giải thể, dự kiến hoàn tất trong thời gian tới.

Trong thông cáo, Fantagio cho biết Kim Seon Ho “nghiêm túc nhìn nhận và tự kiểm điểm” về việc thành lập và duy trì công ty cá nhân hơn một năm mà chưa có sự hiểu biết về cách thức vận hành. Công ty quản lý thay mặt nam diễn viên cúi đầu xin lỗi công chúng vì những lo ngại và hiểu lầm phát sinh.

Fantagio cũng gửi lời xin lỗi vì đã gây ra sự hoang mang và khẳng định sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của nghệ sĩ trực thuộc trong thời gian tới.

Trước những ồn ào, thương hiệu thời trang BEANPOLE hợp tác với Kim Seon Ho chuyển video quảng bá của anh sang chế độ riêng tư. Video này trước đó được công khai nhưng khi truy cập lại, người xem chỉ nhận được thông báo “Trang không khả dụng” hoặc “Liên kết có thể đã bị xóa”.

Trên YouTube, BEANPOLE cũng điều chỉnh chế độ hiển thị của video sang trạng thái giới hạn truy cập.

Kim Seon Ho sinh năm 1986, được nhiều người là "đóa hoa nở muộn" của màn ảnh Hàn Quốc. Anh dấn thân đóng vào làn sóng Hallyu từ năm 2017, ghi dấu trong các bộ phim Strongest delivery man (Thiên hạ đệ nhất shipper), Two cops (Cặp đôi cảnh sát), Start-up… Tên tuổi anh vụt lên nhờ vai tổ trưởng Hong trong Hometown Cha cha cha. Tưởng như sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, năm 2021, scandal ép bạn gái phá thai khiến anh điêu đứng. Mất thời gian dài anh mới được minh oan và tiếp tục sự nghiệp. Nam diễn viên trở lại với Tiếng yêu này, anh dịch được không? tạo cơn sốt, song lại vướng ồn ào trốn thuế.