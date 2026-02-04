Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ

TPO - Gia đình Từ Hy Viên không muốn đưa nữ diễn viên/ca sĩ điều trị ở bệnh viện vùng quê Nhật Bản, sau đó sự cố xảy ra.

Sáng 4/2, Sohu dẫn các bài viết hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Từ Hy Viên đột ngột qua đời. Theo đó, diễn viên sinh năm 1976 bị ngừng tim khi đang trên đường đến sân bay ở Nhật Bản và trở về Đài Loan. Gia đình nữ ca sĩ/diễn viên đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu trong 14 tiếng nhưng cô không qua khỏi.

Từ Hy Viên nhiễm cúm A (H1N1) khi đi tắm suối nóng. Sau đó, bệnh tình của nữ diễn viên trở nặng, biến chứng lên tim mạch. Thay vì đưa Từ Hy Viên không đưa cô đến bệnh viện gần nhất ở Hakone, Nhật Bản để điều trị kịp thời vì lo ngại điều kiện y tế thiếu thốn. Họ muốn Từ Hy Viên trở về Đài Loan để được điều trị tốt nhất, song mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

Từ Hy Viên không kịp về Đài Loan điều trị.

Đêm hôm trước, Từ Hy Viên vẫn nhảy múa cùng gia đình. Từ khoảnh khắc Từ Hy Viên gục xuống đến khi mất, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến những người chứng kiến bàng hoàng.

Sức khỏe của Từ Hy Viên đã có nhiều vấn đề từ trước. Cô từng bị tiền sản giật, xuất huyết sau sinh, dẫn đến hệ miễn dịch rất dễ tổn thương. Khi bị nhiễm cúm A, trên nền phổi yếu sẵn, sức đề kháng của Từ Hy Viên không đủ để đợi nữ diễn viên trở về quê nhà điều trị.

Cô qua đời khi có mẹ ruột, chồng (DJ Koo), hai con và vợ chồng em gái túc trực. Một ngày trước, DJ Koo vẫn hạnh phúc bên vợ. Chưa đầy 24 tiếng sau, anh chứng kiến Từ Hy Viên nằm cô độc trên giường bệnh và hơi thở yếu dần.

Từ Hy Viên là nữ diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng của Đài Loan, sinh năm 1976. Cô được biết đến rộng rãi khắp châu Á qua vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn sao băng (2001), trở thành biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả. Bên cạnh diễn xuất, Từ Hy Viên còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình cùng em gái Từ Hy Đệ trong nhóm ASOS.

Từ Hy Viên lần đầu kết hôn với Uông Tiểu Phi vào năm 2011. 10 năm sau, nữ diễn viên ly hôn trong ồn ào, đặc biệt trong vụ tranh chấp tài sản. Năm 2021, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo.

Hương Ly
