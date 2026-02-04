Linh vật ngựa Đà Nẵng mang trên mình tên 94 xã, phường

TPO - Nhiều người sau khi chiêm ngưỡng chú ngựa độc đáo tại Đà Nẵng cho rằng đây có lẽ là "trùm cuối" của dàn linh vật ngựa dịp Tết Bính Ngọ năm nay.

Dù đang thi công, nhưng đường hoa Tết bên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) đã thu hút sự chú ý của người dân, du khách khi lộ diện linh vật ngựa độc đáo.

Linh vật ngựa đang được thi công bên bờ sông Hàn. Ảnh: Thanh Hiền.

Linh vật ngựa này nằm trên đường Bạch Đằng, đoạn trước Bảo tàng Đà Nẵng. Ngựa có màu vàng đồng, to, cao với tư thế đang phi trông rất mạnh mẽ. Đặc biệt, toàn thân ngựa được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Nhiều cái tên xã, phường mới hiện ra như Hải Vân, Thăng An, Quảng Phú, Bàn Thạch, Bà Nà, An Thắng, Lãnh Ngọc… khiến nhiều người trầm trồ rằng đây là ý tưởng sáng tạo “hợp thời”.

“Sau khi sáp nhập xong, thú thật tôi không thể nào nhớ hết tên các xã, phường của Đà Nẵng. Nhìn chú ngựa này không chỉ bắt mắt, mà còn nhắc nhở quê hương mình có những tên xã, tên phường như trên. Đây cũng là cách giới thiệu về Đà Nẵng với du khách rất ấn tượng”, anh Nguyễn Hoàng Anh (phường Cẩm Lệ) chia sẻ.

Dáng vóc ngựa được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng.

Sở Xây dựng cho hay linh vật ngựa Kim Mã Hợp Nhất biểu trưng cho Đà Nẵng của hiện tại. Tác phẩm được sáng tạo độc đáo bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, hình thành nên dáng vóc linh vật ngựa từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa. Đây không chỉ là cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố.

Với kích thước 3,7x 3,8x1,5 m, Kim Mã Hợp Nhất mang dáng vóc bề thế, cân đối, hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng của không gian đô thị hiện đại. Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí, gợi cảm giác năng động, đổi mới và phát triển không ngừng.

Mỗi con chữ trong tác phẩm vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật, vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Kim Mã Hợp Nhất vì thế trở thành hình ảnh ẩn dụ sinh động cho tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của Đà Nẵng, đồng thời góp phần tạo nên không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Linh vật ngựa độc đáo, sáng tạo, chắc chắn là điểm check-in thu hút người dân, du khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Như nhiều năm trước, linh vật năm nay cũng được nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở Quảng Trị thực hiện. Theo tiết lộ, ngựa không chỉ đứng yên, hướng mặt ra sông Hàn mà được lắp trục quay dưới chân đế để có thể xoay tròn.

Tết Bính Ngọ 2026, tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng có 14 vị trí trang trí hoa Tết và trang trí mới hệ thống điện chiếu sáng tại một số trục, tuyến đường chính. Phương án thiết kế lấy linh vật Ngựa - biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá làm trục xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị, truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện đại và hướng tới tương lai.