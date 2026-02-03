Nghệ sĩ Kiều Mai Lý, Hiền Trang cùng Kyo York kể chuyện Tết miền Tây giàu cảm xúc, lan tỏa văn hóa Việt

SVO - Không chạy theo không khí ồn ào, náo nhiệt quen thuộc của dòng phim Tết, 'Màu Tết hương quê' hướng đến những giá trị gia đình và sự gắn kết giữa các thế hệ với bối cảnh miền Tây sông nước trong những ngày Xuân đoàn viên.

Không sa đà vào bi kịch, Màu Tết hương quê ghi điểm bằng những chi tiết rất thân thuộc như bến phà miền Tây ngày giáp Tết, nồi bánh tét đỏ lửa suốt đêm, phong tục đưa ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Phim còn là những mâu thuẫn âm thầm giữa chị em ruột và tiếng cười xen lẫn nước mắt trong một mái nhà cũ, mang đến nhiều dư vị cảm xúc gia đình.

Âm nhạc là điểm nhấn xuyên suốt bộ phim, như một dòng chảy cảm xúc song hành cùng nhân vật. Những câu hò trên sông, đờn ca tài tử, vọng cổ vang lên giữa sân nhà miền Tây đến những giai điệu rộn ràng khi Tết cận kề. Âm nhạc dẫn dắt khán giả đi qua nhiều tầng ký ức, từ hoài niệm đến sum vầy, từ lắng đọng đến bừng sáng như mùa Xuân gõ cửa.

Bộ phim có sự quy tụ của dàn diễn viên đa thế hệ, trong đó nổi bật là nghệ sĩ Kiều Mai Lý trong vai bà Hương, Hiền Trang vai Cẩm Tú, Hồng Thu vai Annie và Kyo York trong vai ông Paul.

Chia sẻ về vai diễn, Kyo York cho biết anh nhận lời tham gia phim vì yêu không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Đặc biệt khi đọc kịch bản, nam diễn viên, ca sĩ xúc động vì nhớ về ba.

Ba của Kyo York mắc Alzheimer rồi qua đời, giống với nhân vật mẹ vợ trong phim. Theo Kyo York, Paul không phải hình ảnh người nước ngoài xuất hiện cho vui, mà là người thực sự dấn thân vào văn hóa Việt, luôn là điểm tựa tinh thần cho vợ và con.

Ở tầng sâu hơn, Màu Tết hương quê đặt ra một vấn đề xã hội rất gần với đời sống, đó là tâm lý trì hoãn của những người con xa quê: Đợi khi nào đủ đầy, thành đạt rồi sẽ về.

Bộ phim thẳng thắn đối diện với nỗi đau khi ký ức của cha mẹ không chờ đợi sự thành đạt của con cái. Khi ta mang được tiền về, có thể cha mẹ vẫn còn đó, nhưng ký ức về con đã không còn nguyên vẹn.