Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát tiết lộ điều đặc biệt sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

SVO - Trong đêm nhạc 'Unstoppable', Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát đã lần lượt trình diễn các tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân và những sự kết hợp lần đầu tiên.

Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Hiệp đại diện cho sự máu lửa, sung sức và tinh thần “chiến binh” đúng như hình ảnh rocker mà anh theo đuổi. Giọng hát nội lực của anh truyền tải nhiều tầng cảm xúc trong các ca khúc Chạm, Như trẻ con, Đón bình minh.

Cách thể hiện và lựa chọn bài hát của nam rocker này như một lời mở đầu cho hành trình vào đời của những người trẻ. Họ bước vào hành trình trưởng thành với đôi mắt ngây thơ, đầy nhiệt huyết, chưa nhiều trải nghiệm nhưng luôn sẵn sàng đương đầu thử thách để khám phá thế giới mới.

Hà Lê hóa thân thành một người đàn ông từng trải, chiêm nghiệm về sự cô đơn, thất bại và đối diện với quá khứ để tìm cách vượt qua. Âm nhạc của anh mang sắc thái trái ngược với Đỗ Hoàng Hiệp, với những ca khúc như Nắng thủy tinh, Đường về và Thành phố buồn, được thể hiện trong sự hoài niệm, nhẹ nhàng.

Dù những ca khúc này đã có tuổi đời nhiều thập kỷ, nhưng qua cách hát của một người đàn ông từng trải như Hà Lê, các tác phẩm ấy được khoác lên mình một lớp "áo mới", dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Sự chuyển tiếp giữa Hà Lê - Tăng Phúc là Diễm xưa, một tác phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cả hai nghệ sĩ đều thừa nhận rằng, Diễm xưa mang giá trị hoài niệm và không dễ dàng để tạo nên một phiên bản mới sau dấu ấn của rất nhiều "ngôi sao". Tuy nhiên, khi hai giọng ca có sự đối lập về sắc thái lần đầu kết hợp, Diễm xưa đã gây nên một “cơn sóng” cảm xúc mạnh mẽ cho người nghe.

Tăng Phúc chia sẻ, đây là dự án đầu tiên sau Anh trai vượt ngàn chông gai, anh có dịp kết hợp với những người anh em. Thử thách lớn nhất với anh là chinh phục Diễm xưa và lần đầu tiên hát rock trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra.

“Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh em hiếm có sự kết hợp cùng nhau trên sân khấu. Những dịp thế này là cách để tình cảm chúng tôi thêm bền chặt. Sự đầu tư ở một đêm nhạc như thế này còn khiến mọi người gợi nhớ về quãng thời gian diễn concert trước đó”, Hà Lê chia sẻ.

Màu sắc và sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với các “anh tài” còn lại. Nam nghệ sĩ mang đến sự mộc mạc trong cách hát, khi bày tỏ cảm xúc thất tình.

Những ca khúc như Hãy về đây bên anh, Quên một lời thề, Từng yêu… đều là những bài hát đã quá quen thuộc với người yêu nhạc. Liên Bỉnh Phát mang đến cho khán giả cảm nhận về sự chấp nhận ở lại của người đàn ông sau cuộc tình tan vỡ.