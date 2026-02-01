Việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với làn sóng Hallyu ở Trung Quốc đại lục dường như sẽ cần thời gian

Với lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn của BTS không bao gồm các buổi biểu diễn ở Trung Quốc Đại lục, dấy lên nhiều đồn đoán rằng, sẽ mất một thời gian đáng kể để lệnh cấm "Hallyu" (các hạn chế đối với làn sóng văn hóa Hàn Quốc) ở Trung Quốc Đại lục được nới lỏng.

Kể từ khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) vào năm 2016, Trung Quốc đã hạn chế hiệu quả việc nhập cảnh của các nghệ sĩ và nội dung Hàn Quốc vào nước này. Cho đến nay, các nghệ sĩ K-pop chỉ biểu diễn ở Hồng Kông và Ma Cao, chứ chưa biểu diễn ở Trung Quốc Đại lục.

Mặc dù quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc gần đây đã dần được cải thiện, các chuyên gia vẫn thận trọng về khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm trong thời gian ngắn. Wu Changchang - Phó Giáo sư tại ĐH Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc) phân tích: "Các cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến những đồn đoán về sự thay đổi chính sách, nhưng khó có thể xác định liệu Trung Quốc có ngay lập tức nới lỏng các hạn chế hay không?".

Tình cảm dân tộc chủ nghĩa và lập trường chính trị trong nội bộ Trung Quốc cũng được coi là những biến số quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng sự thù địch phát triển kể từ khi triển khai hệ thống THAAD, cũng như dư luận xuất phát từ các xung đột văn hóa và lịch sử, sẽ buộc chính quyền phải thận trọng trong việc mở cửa. Ông Wu nói thêm: "Nếu một nghệ sĩ được phép tổ chức buổi hòa nhạc, lập trường chính trị của họ sẽ là một tiêu chí quan trọng. Các buổi hòa nhạc đi ngược lại lập trường của Trung Quốc Đại lục, chẳng hạn như ủng hộ độc lập cho Đài Loan hoặc Hồng Kông, có thể sẽ bị cấm".

Giáo sư Sarah Keys tại ĐH Macquarie ở Úc, dự đoán rằng, việc bãi bỏ quy định thực tế sẽ diễn ra rất chậm: "Mặc dù việc dỡ bỏ lệnh cấm rõ ràng là một lợi ích cho ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ ưu tiên những lợi ích thiết thực liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp trong nước. Có thể mất khoảng năm năm để các nghệ sĩ Hàn Quốc trở lại mức hoạt động trước đây tại Trung Quốc Đại lục".