Nguyên Thảo và Ma Ran Đô tái ngộ đầy hài hước sau 'bom tấn trăm tỷ' mang tên 'Truy tìm long diên hương'

SVO - Trong 'Đệ nhất mưu sinh' mới lên sóng, hai khách mời nữ Nguyên Thảo và Tín Nguyễn chưa kịp hiểu gì đã bị cuốn vào guồng mưu sinh cùng Huy Khánh và Ma Ran Đô, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cơ hội đến nhanh khi cả các nghệ sĩ xin được việc tại một ruộng lác đang mùa thu hoạch. Những bó lác được cắt gọn, phân loại, phơi khô, trước khi đưa về cơ sở dệt chiếu. Nguyên Thảo và Tín Nguyễn đảm nhận phần việc giũ, bó lác.

Hai nữ diễn viên nhanh chóng nhập hội “bà tám” cùng các chị em lao động trên ruộng. Phía bên kia, Huy Khánh vào chung nhóm phát lác cùng các anh.

Qua những câu chuyện bên ruộng, bức tranh sinh kế dần hiện rõ. Lác bán theo ký, mỗi ký được 16.000 đồng. Một công ruộng hơn 1.000 m2 thu được khoảng 600 ký, sau 3 - 4 tháng chăm sóc, cùng rất nhiều nhân lực, mang về thu nhập chưa tới 10 triệu đồng. Vất vả là vậy nhưng không ai than phiền. Người dân nơi đây “lấy công làm lời”, còn san sẻ cho nhau bằng cách đổi công.

Mỗi giờ làm việc, các nghệ sĩ nhận chưa đến 19.000 đồng, chủ ruộng làm tròn thành 20.000 đồng. Sau đó, mọi người bắt đầu bữa cơm trưa ngoài trời, ăn bằng cà mên như những nông dân thực thụ. Giờ nghỉ trưa mở ra chuỗi tương tác thú vị giữa các nghệ sĩ. Lúc này, Nguyên Thảo và Tín Nguyễn mới “vỡ lẽ” những chiến tích của Lê Nam. Anh không hề là một "lão làng" mà thực chất là “báo thủ” chuyên gây nợ.

Thân thiết từ trước qua phim trăm tỷ Truy tìm long diên hương, Nguyên Thảo và Ma Ran Đô liên tục tung hứng. Trước những miếng hài “lạnh tanh” của cậu em, phản ứng cố tình “sượng trân” của đàn chị lại tạo nên tiếng cười duyên dáng, dễ chịu cho khán giả.

Tại một vườn hoa Tết, Huy Khánh xin việc cho mình và Tín Nguyễn. Thế nhưng, khi Ma Ran Đô và Nguyên Thảo bước vào, chủ vườn lập tức “chốt đơn” hai người, vì trông có sức làm hơn. Ma Ran Đô được giao việc trộn, xúc đất, với mức 30.000 đồng/giờ, còn Nguyên Thảo cột khung chậu hoa, nhận 25.000 đồng/giờ.

Phía bên kia, Huy Khánh và Tín Nguyễn lại bất ngờ “trúng mánh”, nhờ bị chủ vườn hoa Tết từ chối. Từ ý định xin hái mướp, cả hai chớp cơ hội chuyển hướng sang xin bán ổi phụ. Ổi ban đầu có giá 10.000 đồng/ký, Huy Khánh nâng mức giá lên thành 20.000 đồng, cơ hội sinh lời mở ra ngay trước mắt. Khả năng buôn bán của Huy Khánh phát huy trọn vẹn. Tín Nguyễn không khỏi ngỡ ngàng, được dịp “mở mang tầm mắt” trước tài kinh doanh của đàn anh.

Nhờ kinh nghiệm diễn xuất, Huy Khánh nhanh chóng nhập vai Thần Tài, Ma Ran Đô hóa ông Địa khi theo đoàn lân. Cả hai kiêm luôn múa rồng, từng tập luyện trước đó. Nguyên Thảo và Tín Nguyễn cũng nhân cơ hội học nghề, trải nghiệm lần đầu múa lân đầy hào hứng.

Tập này khép lại bằng sự xuất hiện của gương mặt mới là ca sĩ Will, cùng những "bật mí" về khách mời sắp tới, khiến khán giả thêm tò mò.