Hải Bột, Bùi Công Nam và Hoàng Dũng lần đầu kết hợp, lan tỏa tinh thần Việt Nam không ngừng tiến về phía trước

SVO - 'WeChoice awards 2025' chính thức phát hành ca khúc chủ đề 'Viết tiếp câu chuyện Việt Nam'. Bài hát nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ ba cái tên mang tính đại diện cho ba thế hệ sáng tạo, gồm 'huyền thoại rock Việt' Hải Bột, cùng Bùi Công Nam và Hoàng Dũng.

Tổng thể bài hát mang màu sắc dễ nghe, hiện đại nhưng không mất đi chiều sâu cảm xúc, gợi lên tinh thần lạc quan, khát khao cống hiến và niềm tin vào ngày mai. Điều này đúng với tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng cách riêng của mỗi người.

Ca khúc được xây dựng trên nền pop đại chúng dễ tiếp cận, kết hợp khéo léo với một chút màu sắc alternative rock vừa đủ để tạo chiều sâu và đẩy cao cảm xúc. Cách xử lý hòa âm và phối khí không phô trương kỹ thuật, nhưng liên tục mở rộng không gian âm nhạc qua từng đoạn. Đặc biệt, ở phần điệp khúc, nơi tiết tấu và âm lượng được đẩy lên theo hướng hào hùng, tạo cảm giác vươn mình, tiến về phía trước.

Sự cân bằng giữa tính đại chúng và tinh thần hiện đại giúp ca khúc vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giữ được khí chất mạnh mẽ, phù hợp với thông điệp tiếp nối, kế thừa và bứt phá mà WeChoice awards 2025 muốn truyền tải.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của Viết tiếp câu chuyện Việt Nam nằm ở phần verse 2 được chấp bút bởi HAROSÉ, là nhạc sĩ trẻ đang dần ghi dấu ấn với cách dùng từ tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc.

Ca khúc chủ đề càng thêm phần ý nghĩa khi có sự hiện diện của biểu tượng Hải Bột, một nghệ sĩ lâu nay luôn nhận được sự trân trọng đặc biệt từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Việc lần đầu tiên hai "hit maker" là Bùi Công Nam và Hoàng Dũng đứng chung một sản phẩm với "huyền thoại rock Việt" không chỉ mang ý nghĩa về mặt âm nhạc, mà còn gợi mở rõ nét tinh thần kết nối giữa những giá trị đã được khẳng định trong quá khứ và nguồn năng lượng sáng tạo của hiện tại.

Trong album chủ đề của WeChoice awards 2025 mang thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, sự góp mặt của Hải Bột được xem như một mảnh ghép mang tính biểu tượng, đại diện cho sự tiếp nối và kế thừa đúng nghĩa.