Quán quân Phương Chi nhận giải thưởng 'khủng' tại lễ trao giải 'Tiếng hát Hà Nội 2025'

SVO - Vượt qua rất nhiều giọng ca xuất sắc, Phương Chi đã chinh phục được ngôi vị cao nhất của 'Tiếng hát Hà Nội 2025', cùng giải thưởng 600 triệu đồng.

Mới đây, BTC cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 đã tổ chức lễ trao giải cho tân Quán quân Đào Lê Phương Chi. Theo đó, nữ ca sĩ nhận được giải thưởng trị giá 600 triệu đồng, bao gồm xe ô tô VF5 và tiền mặt. Giọng ca đến từ Học viện Âm nhạc Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Trong đêm Chung kết, cô được nhận xét có màn trình diễn thăng hoa, trọn vẹn cả về kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc lẫn thần thái biểu diễn. Sự tỏa sáng của cô trên sân khấu đã thuyết phục Hội đồng Giám khảo chuyên môn và nhận được cảm tình của đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Phương Chi được trao giải thưởng lớn sau khi giành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025'.

Phương Chi không giấu được xúc động khi bố mẹ, gia đình, bạn bè và người thân đều có mặt trong khoảnh khắc nhận giải thưởng: "Đối với tôi, ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 chính là dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Không chỉ khích lệ tinh thần mà giải thưởng này sẽ giúp tôi có cơ hội để trau dồi thêm, hoàn thiện bản thân cho hành trình phía trước".

Quán quân 'Tiếng hát Hà Nội 2025' mở ra một hành trình mới rực rỡ với Phương Chi.

Tiếng hát Hà Nội 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một cuộc thi âm nhạc lâu đời của Việt Nam nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ. Cuộc thi vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: lấy thanh nhạc làm thước đo cao nhất, tôn vinh giọng hát nội lực và kỹ thuật. Cuộc thi năm nay đánh dấu bước phát triển quan trọng khi mở rộng về quy mô và cấu trúc với điểm nhấn là sự xuất hiện của các thí sinh quốc tế. Đây là minh chứng cho hình ảnh một Hà Nội cởi mở, chào đón và đang trở thành điểm gặp gỡ giao lưu văn hóa quốc tế như danh hiệu Thành phố sáng tạo mà UNESCO dành tặng.

Bên cạnh đó, Tiếng hát Hà Nội 2025 cũng được thiết kế lại với nhiều thử thách mang tính chuyên môn cao như hát ngẫu hứng, tương tác cùng ban giám khảo, thử thách làm chủ sân khấu trong thời gian ngắn… giúp đánh giá toàn diện kỹ năng xử lý tình huống, sự linh hoạt và bản lĩnh biểu diễn của thí sinh với nhiều phong cách âm nhạc.