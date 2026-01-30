'All-rounder' của K-pop đã trở lại

Năm ngoái, WOOZ đã càn quét nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với Drowning. Phát hành năm 2023, Drowning đã thu hút sự chú ý đáng kể vào năm 2024 khi video biểu diễn trực tiếp ca khúc này trong quân phục của WOOZ trên chương trình Immortal Songs nhận được nhiều lời khen ngợi.

Kể từ đó, Drowning đã tạo ra vô số video cover và đạt được thành công vang dội. Kết quả là, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng thường niên trong nước trên Melon và các trang phát nhạc trực tuyến khác vào năm 2025, trở thành bài hát được yêu thích nhất năm qua.

Trong bối cảnh đó, một video Woodz biểu diễn Drowning trực tiếp trên sân khấu tại Giải thưởng Pingyego lần thứ 3 vào tháng 12/2025 đã lan truyền rộng rãi, thúc đẩy sự hồi sinh của bài hát.

WOOZ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự nổi tiếng của Drowning, với việc phát hành album mới vào tháng Ba. Sau khi hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực kể từ khi xuất ngũ vào tháng Bảy năm ngoái, từ các đĩa đơn kỹ thuật số đến nhạc phim truyền hình, kỳ vọng dành cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt năm 2026 của anh ấy rất cao.

Đáng chú ý, nam diễn viên Park Hee Soon đã xác nhận sự ủng hộ của mình cho album mới này. Park Hee Soon hiện đang đóng vai Kang Shin Jin trong bộ phim truyền hình MBC, The Judge Returns, phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy. Park Hee Soon được mệnh danh là "thần tượng ngôi sao" sau khi xuất hiện trong My Name, Squid Game mùa hai và mùa ba, và phim điện ảnh There's No Way Out. Nam diễn viên sẽ xuất hiện trong video âm nhạc cho ca khúc chủ đề trong album mới của WOOZ và góp phần làm hoàn hảo thêm bài hát bằng khả năng diễn xuất đáng tin cậy của mình.